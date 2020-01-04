美國7歲童誤吞AirPods留胃內　等自行排出　原來屙完仲用得？

數碼生活
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【AirPod被吞有何結果？】蘋果（Apple）AirPod體形細小，除了有遺失風險，近日更有7歲小童誤把AirPod吞落肚，結果要送院治理！

事發上月底於美國喬治亞州，一名7歲男孩收到母親送的聖誕禮物 ── AirPod，豈料他把AirPod長身部份含在嘴裏時，不小心吞下了AirPod。其母親Kiara Stroud得悉事件後，即時把他送院治理。

（Kiara Stroud facebook）

通過X光檢查，醫生在男孩胃裏找到了耳機，Kiara Stroud仍然不敢相信是事實：「他真的吞下了AirPod！」

至於如何取出AirPod，醫生指男孩情況良好，建議可讓男孩自行排出AirPod。男孩則非常緊張，明言這幾天要遠離手機，以免耳機連上手機，在自己胃裏播歌。

男孩目前已經出院，可是截至昨日仍未順利排出AirPod。Kiara Stroud說，之後會改用有線舊式耳機，直到兒子長大，又希望其他父毋關注事件。

資料來源：businessinsider

台男誤吞AirPod　自行排出功能如常

其實該7歲男孩並非首位誤吞AirPod的人。早在今年4月，台灣高雄一名許姓男子就在戴AirPods聽音樂入睡時，誤吞AirPod，最終自行把AirPods排出體外，並從糞便中將耳機取出。令人想不到的是，AirPod竟仍能如常運作！

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更多詳情可看：【肚內狂響】高雄男睡夢中誤吞AirPods　糞便中徒手執起洗完用番

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