單程證超額？過去10年近45萬單程證來港　2016竟超每日150限額？

【單程證過去10年數字】港府公布過去10年持單程證來港人士數目，共有近45萬人來港，每年3萬多人至5萬多人，但計算發現，2016年持單程證來港人數，竟然超過每日150人限額？究竟原因是什麼？

保安局長李家超書面回應公民黨立法會議員楊岳橋提問時，公布過去10年持單程證人士來港數目、年齡劃分及來港原因，詳情可看下圖：（點小圖放大看）

根據圖表，過去10年（2010年至2019年11月）共有447,730人持單程證來港，當中以25至44歲人數最多，而來港原因大部份是「分隔少於10年的配偶及隨行子女」，其次是「來港與父母團聚」。

值得一提的是，以上數據只計算到2019年11月，即2019年12月數據仍有待公布，意味447,730未是最終數目，過去10年持單程證來港人數會再上升。

（資料圖片）

2016年單程證來港人士超限額？

根據現行單程證制度，每日來港配額150個，即使適逢閏年（366日），每年配額最多只有54,900個，惟仔細閱讀數據發現，2016年全年竟然有57,387個，即平均每日157人持單程證來港，超過了限額，究竟為何會出現這情況？

保安局曾就此回應傳媒稱，「單程證」配額使用情況受不同因素影響，因應合資格輪候人數和審批進度，每年實際持「單程證」來港人數都有差異，而且內地當局簽發「單程證」和獲簽發「單程證」人士來港，可能在不同年份發生，故平均每日持「單程證」來港人數，未必與每日配額完全對應。

李家超是現任保安局長。（資料圖片）

保安局長李家超今日（1月8日）回應楊岳橋時則表示，根據《基本法》第22條第4款規定，「中國其他地區的人進入香港特別行政區須辦理批准手續，其中進入香港特別行政區定居的人數由中央人民政府主管部門徵求香港特別行政區政府的意見後確定」，重申單程證制度是讓內地居民可依據內地法律及審批，來香港與家人團聚。

如何查詢單程證申請進度？

要查詢單程證申請進度十分簡單，只要到所在地公安廳出入境政務服務網就能夠查詢。以下用廣東省作例子：（點小圖放大看）