【N95斷貨？】新型口罩Atmos強一般口罩50倍　過濾近100% PM 2.5

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【CES 2020】中國武漢肺炎疫情持續，本港亦掀起口罩搶購潮。AO Air就推出了新款超潮透明口罩Atmos，聲稱比一般口罩好最多50倍！

Atmos採用PositiveAir專利技術，利用小型風扇在口罩製造出經過濾的清新空氣。而Atmos口罩使用了D Fend過濾系統，據稱可過濾98% PM 2.5大小微塵，相信能有效在空氣污染中保護自己。

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Atmos更有一點好處，就是毋須密封，面部毛髮、汗水等破壞密封因素，都不影響Atmos功能。

Ao Air形容，Atmos口罩不止健康的選擇，也是「設計的選擇」，其透明設計讓其他人看到配戴者的臉，包括微笑。

（engadget）

據了解，Atmos口罩過濾器可持續約1個月，電池則可持續約5小時。目前AO Air Atmos已在預售，連同4個過濾器價格高達350美元（港幣約2722元）。

Atmos價錢明顯比一般口罩、N95口罩貴得多，是否物有所值見仁見智了。

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如果覺得Atoms太貴，其實消委會之前測試了市面29款口罩，每個口罩售價只是0.25元至36元，並選出了最高分及平靚正口罩，詳情可看下圖：

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