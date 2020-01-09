運動相機換鏡拍全景！Insta360 One R 拉埋 Leica 玩 1 吋 CMOS

進入 Vlogging 年代，不少人都愛在外遊、運動時帶一部小型的運動相機或全景相機做影像紀錄。但由於不同機種、不同鏡頭都會營造出截然不同的效果，每次都要帶幾種相機出外也的確有點麻煩。 見到這方面的需求，近年發展迅速、勢頭甚至 GoPro 並駕齊驅的廠商 Insta360 就推出了史上首款可以置換鏡頭的模組化運動相機 One R。

三種鏡頭、隨時變換自拍模式

Insta360 One R 的主體分為三個部份，分別為：

1. 鏡頭

2. 觸控屏幕及按鍵中樞

3. 電池

鏡頭將會是目前 One R 系列中最多選擇的模組，用戶可以從 4K 廣角鏡、360 全景鏡以及 1 吋感光元件模組中選擇裝配，其中 1 吋感光元件模組更是 Insta360 與相機名廠 Leica 共同開發。

觸控屏幕模組可以裝拆的最大優點，就是可以隨時將屏幕面向的方向變換，方便在不同拍攝的場景下進行調節。

用戶不再需要糾結於「有沒有自拍屏幕」的選機問題

另外，即使採用的是可以裝拆的模組化設計，Insta360 One R 依然擁有不俗的防水性能，裸機防水等級為 IPX8，可以防水 5 米，如果要再向下潛拍攝，可以考慮購入潛水殼等配件。

Insta360 發展迄今發展的全景相機技術，將會全數繼承至 One R 之上，例如透過嵌合將自拍杆消除的「隱形自拍杆」、或是利用 AI 分析做就的自動取景功能等等，都可以在 One R 上做到，另外還加入語音控制等新功能。

Insta360 現已有售，本體擁有三個基本套裝供各位準買家選擇：