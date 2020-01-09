【智能手機】回望過去10年　電話如何由Nokia走到超越電腦

對大部分人來說，智能手機可能是過去 10 年裏，給自己帶來最大影響的電子消費品，整個手機行業也同樣經歷了跌宕起伏的變化。

彼時，諾基亞仍然是全球最大的手機廠商，蘋果 iPhone 剛剛做到第 4 代，黑莓、Palm 和微軟也都有各自的手機操作系統。百花齊放百家爭鳴，很是精彩。而現在，每當你走進一家手機賣場，已經很難再看到除蘋果、三星以外的海外手機品牌。

▼▼▼2010年最強的手機▼▼▼

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新的品牌取代了老一代經典，手機產品自身也在審美和設計方式上出現了轉變，它們大部分是由技術突破和工藝革新帶來的，有的則是軟件層面摸索出的新鮮思維。

但在這個過程中，我們也不得不向另外一些設計揮手告別。

塑料材質和小尺寸屏幕，成了高端化的犧牲品

一台手機的購買理由遠沒有我們想象中的複雜。不管是性能、拍照還是存儲規格，本質上都是隱藏在機身內部的參數，真正能抓住消費者第一眼注意力的，依舊還是外觀。

為了能給出更高的價格，手機廠商也會有意識地藉助不同的材料和屏幕尺寸，讓自家產品的外觀樣式更接近旗艦設備。一些很難凸顯「高端化」、「品質感」的特徵，也在這個過程中逐漸被拋棄。

這其中就包括了我們熟悉的塑料材質，還有小尺寸屏幕。

曾經，塑料才是手機行業被運用最廣的化工產物，畢竟它的成本足夠便宜，容易成型，也不會對天線信號造成阻擋。

加工工藝的成熟，讓塑料一度擺脱了「廉價感」的觀感。比如說蘋果的 iPhone 5c，還有諾基亞的 Lumia 系列，在它們手中，以聚碳酸酯為代表的熱塑性材料成了點綴多彩配色的最佳選擇，甚至還做出瞭如陶瓷般的温潤手感。

但很可惜，這些新嘗試沒能讓聚碳酸酯獲得和雙面玻璃、鋁合金材質一樣的地位，在多數消費者的固有認知中，「高端手機用金屬和玻璃，中低端手機用塑料」已經成了衡量產品價值高低的關鍵因素。

類似的情況也發生在對手機屏幕尺寸的理解上。今天，你已經很難再在主流廠商中找到一款選用了旗艦配置，但屏幕尺寸在 5 吋左右的手機，就連定價人民幣 699 元的 Redmi 8A，也都用上了一塊 6.2 吋的屏幕。

也就是說，如今手機上面積最大的元件，已經無法再用於區分高低端產品的定位了，它早已變成了一個連千元機都用得起的技術。

廠商選擇大尺寸屏幕也有自己的理由。畢竟更大的屏幕也帶來了更多內部空間，這些多出來的部分，基本都會被震動摩打、多鏡頭或無線充電圈等新型元件所佔據。只有帶來這些更豐富更優質的體驗，才能讓消費者心甘情願地打開錢包。

但塑料、小尺寸屏等「過時技術」是否就沒有使用價值了？似乎也沒那麼絕對。想當年在全金屬手機興起後，玻璃也曾失寵了一段時間，但如今為了照顧無線充電和信號，廠商們又重新將玻璃推回前台，還帶來了更成熟的工藝。

同樣的，如果屏幕摺疊技術成熟了，我們能隨心所欲地變換手機的尺寸，自然也就不會再有「大屏」和「小屏」之爭。

都說時尚是一個經典輪迴，手機設計又何嘗不是如此。

手機越來越追求一體化，但也抹掉了很多人性化的東西

智能手機是一個喜歡在外觀上做減法的行業，從產品層面上說，大尺寸屏幕讓手機獲得了更多的內部空間，但廠商們依舊會改變各個元件的佔比，進一步榨取出更多的可用空間。

回顧過去 10 年手機的演變歷程你也能發現，一方面我們獲得了縫隙更少、一體化更強的機身，還有各類無線傳輸技術；但另一方面，當年可以任意被我們拆卸的手機電池，沒事就會按兩下的實體按鍵，以及陪伴了我們無數個日夜的 3.5mm 耳機接口，也一個個消失在我們的視線中。

它們是因為沒人願意用，才被淘汰的嗎？顯然不是。

對用戶來說，這類飽含年代感的技術仍能解決不少痛點。比如說可拆卸電池可以緩解「續航焦慮」，而不是讓我們像吊鹽水般連着個流動充電器；再比如實體按鍵，本身所具備的易用性和低學習門檻，也是手勢交互所不能媲美的。

然而，在決定一項技術是生是死這件事上，用戶似乎並沒有太多選擇權。哪怕有一些人確實不太喜歡這些改變，但廠商們仍然會給出各種理由，儘可能說服消費者忘掉舊方案。

慶幸的是，某些改變確實讓我們看到了更好的一面。雖然電池沒法拆了，但受益於一體化設計，手機廠商們能省下更多空間來增大電池容量，延長續航，同時也保證了產品安全和結構的可靠。

加上快充技術的到來，極大地提升了我們為手機充電的效率，也算是一種「用時間換空間」的解決手段。

對實體按鍵而言，它的消失，則換來了一塊更大視野的屏幕。智能手機依舊是圍繞屏幕而生的設備，既然我們可以習慣用全觸控鍵盤打字，再砍掉一個 Home 鍵似乎也沒有特別難以接受。

反倒是音量鍵和鎖屏鍵這些部分，短時間內還很難看到被取代的可能性。雖說在 vivo NEX3 和華為 Mate30 Pro 等一眾瀑布屏手機產品上，我們已經看到了用觸控反饋取代音量鍵的設計，意味着砍掉所有手機按鍵並不存在技術限制。

但問題的根本，並不在於表象功能的映射，而是如何還原出和實體按鍵完全一致的知覺反饋，或者說，如何去模擬「真實」。

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iOS 和 Android 控制了軟件業，它們不再是單純的手機系統

10 年前，我們不僅能在手機形態上看到許多不同，就算是系統層面，可供用戶選擇的也不止有 iOS 和 Andorid 兩個。

它們都擁有着各自的特長。比如 webOS 就以極簡的卡片式 UI 為核心，而黑莓的 BBOS 和微軟的 Windows Mobile 則主打商務人群，還有曇花一現的諾基亞 MeeGo，更是在純手勢無按鍵的滑動交互上走在了前頭。

但這些另類的系統我們都已經看不到了，哪怕很多觸控交互並不是 iOS 或是 Android 首創，但藉助更加成熟的應用商店體系，它們不僅控制了整個移動軟件生態，也重構了我們使用手機的方式。

最終，除了蘋果自己，大部分廠商都選擇進入 Android 陣營，它們擊垮了老一代手機品牌，並繼續和活下來的同行保持競爭。

然而發展到現在，如今這兩個系統相似的地方，大概比他們不同之處還要多得多。

拋開界面設計不說，兩者的系統級功能和界面風格都日漸趨同，比如說黑暗模式、各種磨砂玻璃效果、白底大色塊和圓角卡片等，甚至是手勢交互的邏輯，都已然成為大部分智能手機的標配。

上升到更大的層面，像是移動端和桌面端應用生態的整合，發力 AI、AR 等新興領域，和影視、音樂內容平台搶生意等，蘋果和 Google 的大方向也是一致的。

此時此刻，不管是 iOS 還是 Android 系統，都早已脱離硬件而存在，與其說是用戶選擇了一款手機，倒不如說是擁抱了一整套基於這個平台的服務。

在可以預見的未來，還會有更多的硬件和服務會和兩個系統進行綁定，它可以是你的腕上手錶，也可以是你耳朵上的無線耳機，甚至是家中的音響及電視。

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下一個十年，我們還能期待什麼？

我們可能很難能看到像智能手機這樣的，能夠對每個人的生活帶來重要影響的消費電子設備了。

它已經度過了發展最快的 10 年，這個曾經只是我們用來打電話發短信的通信工具，如今能憑藉每年近 14 億台的年出貨量，遠遠地將個人 PC 等其它品類的電子設備拋在了後頭。

想要撼動這樣的生態格局，不是再重新做一個好看又好用的系統就能實現的。

但也正如你在前文所看到的一樣，經過了高速發展的階段後，業內對於硬件形態和軟件發展的理解都達成了一定共識，接下來只需要循序漸進地往前迭代即可，我們已經很難再看到 10 年前那種突飛猛進的變化。

那些已經佔據了大部分市場份額的頭部廠商，也不再滿足只做手機這一門生意，而是嘗試將業務擴展到耳機、手錶等多個領域。

這是為了在即將到來的 5G 時代，建立起更穩固的生態體系。

一些人相信，智能手機的重要性會在 5G 時代降低，尤其是當我們身邊能夠聯網的設備越來越多，加上 AI 和雲計算的驅動，任何本地產品都可以打破物理界限，成為一整個生態圈的控制中樞，前提是我們的環境網絡足夠承載起這樣的數據傳輸。

（Gettyimages/視覺中國）

終有一天，就算我們不帶手機出門，也完全可以靠耳機、手錶上的語音助手來解決大部分需求。

當然，這樣的變化到來還需要一段時間，我們仍可以對智能手機保留想象力，靜候下一個 10 年的到來。

【本文獲「AppSo」授權轉載，原文：過去 10 年，智能手機拋棄了哪些東西？】