【iPhone 夜間模式攝影大賽】Apple在2020年新開始，舉辦全球首次以iPhone為拍攝工具的攝影大賽 Night Mode Challenge ，亦是第一次以iPhone 11系列的夜間拍攝模式（Night Mode）限定的攝影比賽！

iPhone 夜間模式攝影大賽 （Night Mode Challenge）由即日至 2020年1月29日，用家以iPhone 11系列（iPhone 11 / 11 Pro / 11 Pro Max）拍攝夜間模式照片（在低光環境下出現黃色標誌自動啟用），都可以不限次數參加比賽，由Apple評審團全球選出5幅作品，並於2020年3月4日公布結果。選出的5張作品將於Apple Newsroom 圖庫、apple.com 及 Apple官方Instagram (@apple) 上展示，亦可能會在Apple官方數碼活動、Apple Store、廣告或第三方圖片展覽上展示。

由Apple提供，攝影師Austin Mann 以 iPhone 11 Pro的夜間模式拍攝以上照片。

如何拍攝夜間模式？【點圖放大】

參加辦法

（一）Instagram / Twitter / 微博 交相

參加「iPhone 夜間模式攝影大賽」相當簡單，只要擁有個人Instagram 及 Twitter戶口分享以 iPhone 11、iPhone 11 Pro 及 iPhone 11 Pro Max 拍攝的夜間模式作品，分享時加入#ShotoniPhone及#NightmodeChallenge兩個標籤（新浪微博用戶可使用 #ShotoniPhone# 及#NightmodeChallenge#標籤），並在相片說明中註明拍攝相片所用的 iPhone 型號。相片必須設為公開，並按相關SNS規定提交作品內容及其限制。

（二）電郵交相

沒有以上SNS戶口或不想公開作品的話，亦可以用電郵遞交作品，以電郵交相可傳送至shotoniphone@apple.com，並以「名字_姓氏_夜間模式_iPhone型號」(firstname_lastname_nightmode_iphonemodel) 的格式命名檔案，例如「Peter_Chan_nightmode_iphoneaapromax」。

透過SNS或電郵遞交作品於香港時間 1 月 8 日下午 4:01開始接受提交，並於香港時間1 月 30 日下午 3:59 截止。