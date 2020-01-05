Apple TV+要打造自己的《權力遊戲》？HBO前CEO加盟協助內容製作

根據《紐約時報》報導，蘋果確定與前HBO執行長理查·普萊普勒（Richard Plepler）簽訂五年合約，以協助Apple TV+製作獨家原創內容，包括電視、電影、紀錄片等等。

普萊普勒過去在HBO時，曾因推動《冰與火之歌：權力遊戲（Game of Thrones）》和《副總統Selina（Veep）》等多部熱門影集，並同時帶領HBO成功走向內容串流市場，而備受業界肯定。

去年11月就曾傳出普萊普勒與蘋果針對獨家內容製作協議進行討論，而這份為期五年的內容製作合約，是由蘋果與普萊普勒的公司Eden Productions簽訂。普萊普勒大約在一年前離開工作25年的HBO，主要是因為他認為在AT＆T收購華納媒體（WarnerMedia）之後，他已無法在HBO製作自己想要的內容。

普萊普勒向《紐約時報》表示：「雖然過去很成功地帶領HBO經歷行業急遽改變而受到肯定，但我無法複製這個經驗，而且也不想再重複一次， 目前對我來說，我只想做自己想做的事 。」

在AT＆T收購華納媒體（WarnerMedia）之後，面對激烈的影音串流平台行業競爭，HBO企業內外都面臨極大變化及考驗。目前華納媒體（WarnerMedia）正準備在今年推出自己的串流媒體服務HBO Max，以試圖與Netflix、Disney+、Apple TV+、Comcast peacock等影音串流服務平台競爭。

面對串流平台的競爭，普萊普勒表示：「內容製作行業仍有很大的空間讓各個串流平台發揮，所以每個平台都可以製作出屬於自己的好內容。」

由於資誠聯合會計師事務所（PwC）在2019年12月針對美國影音串流平台服務對消費者做的研究顯示，消費者選擇訂閱Disney+、Apple TV+、HBO Max等新平台的關鍵因素，在於有哪些「原創及獨家內容」，因此在普萊普勒與蘋果確定合作之後，對於「想做自己想做的內容」的普萊普勒，以及預算可觀且急切希望透過獨家原創內容搶下更多訂閱者的蘋果來說，可說是一個雙贏的合作。

▼▼▼相關圖輯：點擊香港收費及免費一年訂閱方法教學▼▼▼

+ 20 + 19 + 18

延伸閱讀：

Netflix月租還會漲？64%消費者預期2020各大OTT將漲價、看劇更傷荷包

2019十大影集、電影榜出爐！《王冠》、《愛爾蘭人》、《婚姻故事》⋯⋯ 四分之一來自Netflix原創

【本文獲「數位時代」授權轉載。】