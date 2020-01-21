【Google Drive 大掃除】必學 4 招、即時清出 Gmail 空間

Google 早年為全部用戶都提供 15GB 免費雲端儲存空間，但不少人也表示不夠用，究竟如何才可以清出更多空間？今日就先教大家由 Gmail 入手。

Gmail 是隱型「空間殺手」

雖然比起 Apple iCloud 的 5GB 已經多了不少，但 Google 提供的 15GB 容量要由 Google Drive、Photos 以及 Gmail 瓜分，幾年下來，15GB 空間用光之後，首先受影響的就是 Gmail，會連一般電郵都不能接收，故不少人已經要考慮課金買額外空間了。

在筆者的 200GB 空間當中（對…我就是課了金的一份子），有足足 21 GB 是被 Gmail 用掉的，居然與 Google Photos 處在同一水平

活用篩選功能、鎖定清除目標

要清出 Gmail 佔用的空間，總不可能一封一封電郵手動刪吧？其實Gmail 內置了一個篩選器（Filter）功能，可以根據用戶的需要搜尋指定的 Email。

篩選器本身可以在 Gmail 的搜尋列手動輸入純文字指令，在網頁瀏覽器的搜尋列最右邊有一「▾」，按下去就會見到：

選好條件後按確定，依然會顯示出文字指令，但用戶就不需要記住指令了

留意，雖然篩選器文字指令不限手機或電腦使用但手機版本的 Gmail 並未有加入直感的篩選器，同時在選取時又只能逐封選取，各位需要清理Gmail 的最好是預備一部電腦、用網頁瀏覽器進行。

在篩選出的結果按下全選，本身只可以選擇同一頁面的電郵，但其實有選項將所有符合條件的電郵一併選取，之後再按「刪除」就大功告成

實用篩選指令

以下就為大家帶來 4 個十分實用的 Gmail 篩選指令：（↓↓↓點下圖放大解說↓↓↓）

最後提提大家，選取、清理之後，Gmail 的空間並不會即時空出，事關你移除了的電郵會先被送至垃圾桶，這些垃圾如果不加理會，將會在存放 30 天後消失，但如果真的急需空間的話，就即時去清空垃圾桶啦！