Sony電動車Vision-S有錢都買不到？官方稱造車只是概念性「獻技」

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早前在美國拉斯維加斯舉行的CES 2020，Sony突擊展出其首部概念電動車Vision-S，出人意表。好多人都好期待能夠駕駛到。只是，Vision-S可能永遠不會推出？

影音產品、數碼裝置和遊戲機老行尊Sony竟另闢戰線出產電動車，更在CES 2020會場帶來首部概念機型Vision-S，令大家非常意外驚喜。

言猶在耳，簡單回顧下Vision-S的風采！（點擊放大圖片細睇詳情）：

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然而，Vision-S項目負責人川西泉（Izumi Kawanishi）在CES 2020結束後一周受訪時表示Sony不會成為汽車製造商，而是致力於成為汽車產業變革的推動者。

川西泉對記者指出，隨著智能手機的推動，汽車正在朝着智能化方向發展。Song希望以Vision-S向汽車業界展示集團在汽車智能化方面的貢獻，包括駕駛技術以及車內娛樂系統。

Sony Vision-S官方靚相即睇（點擊放大圖片細睇詳情）：

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其實Vision-S並非Sony獨力開發，而是聯同Nvidia、Qualcomm、ZF Group、Bosch、BlackBerry、QNX、Continental、Benteler、Magna等合作夥伴的成果， 車中加入大量Sony攝影鏡頭技術，如CMOS以及ToF在內的33個感應器，並擁有Song成像與傳感、AI人工智能、通訊和雲端方面多項Sony技術。

此外，Sony也會在2020年內，開始進行自家研發之自動駕駛技術的路面測試。

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