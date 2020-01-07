【CES 2020】SONY 驚喜發布：概念電動車 Vision-S　搭載超長螢幕

【CES 2020】今年 SONY 除了在「CES 2020 美國消費性電子展」上公布了 PS5 更多資料外，更投出一枚震撼彈，公開概念電動車「Vision-S」，即睇「Vision-S」令人驚喜的地方。

SONY 電動車「Vision-S」

SONY 在「CES 2020」公開旗下的概念電動車，名為「Vision-S」。為追上自動駕駛的未來趨勢，「Vision-S」內外配備了 33 種感應器，搭載其全新的 360 度 Reality Audio 技術，部分電子配備由 BlackBerry 和 Bosch 提供。作為電動車，「Vision-S」用上 Magna（此公司同時與 Tesla﹑BMW 合作）新型設計的 EV 電動車平台，SONY 更透露此平台也可用在 SUV 上，換言之「Vision-S」也可能會推出 SUV 款式。

「Vision-S」（CES 2020 直播截圖）

96% 電可以行走 317 英里，「Vision-S」的性能未詳細公開（CES 2020 直播截圖）

電動車必備重科技感

電動車作為未來汽車的新趨勢，往往都會加入極多科技元素，強烈的科技感也是吸引不少車主入手的原因。「Vision-S」當然也朝這個方向設計，從介紹影片中看到，「Vision-S」主副駕有一個超長螢幕，包括主駕正面的電子標板，以及娛樂系統。SONY 旗下的娛樂應該不用多介紹，如全都放入「Vision-S」，那可能會成為最齊娛樂系統的汽車。同時，後座也有兩個螢幕，目前未知能否獨立操作，如果 SONY 把 PS5 加入到「Vision-S」的話，其他品牌車應該很難超越「Vision-S」的娛樂性能。

▼▼放大下圖欣賞「Vision-S」▼▼

+ 5 + 4 + 3

看到這大家可能都很心急，想知「Vision-S」什麼時候推出。可惜筆者要告訴大家，SONY 目前沒將「Vision-S」投入正式生產的計劃內，只是作為概念車向公眾展示。不過，SONY 見到「CES 2020」中眾多參與者對「Vision-S」的興趣時，加速把「Vision-S」投放到量產名單上也不出奇，大家一起期待這部電動車推出市面與 Tesla﹑Porsche Taycan 爭一日長短吧。

資料來源：The Verge（按此進入）