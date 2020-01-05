【CES2020】SEGWAY S-Pod 平衡車擬亮相 扮X教授輪椅近40km速度

【SEGWAY S-Pod 電動平衡車】CES 2020（國際電子消費展）即將於美國舉行，傳聞電動平衡車廠商SEGWAY將推出一款不用學習平衡、坐上就能簡單操控的個人用電動平衡車 S-Pod ，將於展覽會上正式亮相！日前SEGWAY釋出S-Pod的概念車型，十足《變種特攻》（X-men）電影中的X教授（Professor-X）的電動輪椅！

SEGWAY S-Pod 平衡車【點圖放大】

據SEGWAY向外國科技媒體 the Verge 透露，S-Pod 改裝自個人平衡車Ninebot、研發概念源自電影《侏羅紀世界》中的 Gyrosphere 透明球體車，但與Ninebot不同的是不用使用者學習站著平衡，只要安坐於蛋型的車廂內、靠推杆前後左右便能行駛，而SEGWAY成熟的平衡車技術亦可保持椅子始終在水平位置。SEGWAY表示，S-Pod可用於大型校園、主題公園0、機場甚至城市中代替共享單車遊走代步。

【SEGWAY】

電影《侏羅紀世界》中的 Gyrosphere 透明球體車是什麼樣子？以下片段重溫這款高科技自走平衡車的模樣！

↓《侏羅紀世界》球體車Gyrosphere影片↓

最高時速近40公里

SEGWAY亦透露，S-Pod 的前進速度可達最高每小時24英里，換算時速38.62公里，而它可以安坐於車廂中的設計，比Ninebot甚至早期的更有機會讓企業實現自動化，令客人坐上S-Pod後毋須駕駛經驗便能自動帶人到目的地。SEGWAY S-Pod 最快於2020年第三季推出，並計劃在於2021年後向公開發售，但廠方暫時未定出S-Pod售價。

資料來源：TheVerge