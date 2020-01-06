Samsung 確認 Unpacked 發布會日期、新品除 S20 之外還有……

經過連串傳聞之後，Samsung 剛就終於以官方身份出面確認 2020 年首場 Unpacked 發布會的時間。

Samsung 在不久前就在其官方 Twitter 上發表了 15 秒的宣傳影片，此影片與網上早前流出的一模一樣，在片尾寫明了「02.11.20」 的字眼：

Say hello to a whole new Galaxy. Unpacked on February 11, 2020 #SamsungEvent pic.twitter.com/ln1pqt2vu7 — Samsung Mobile (@SamsungMobile) January 5, 2020

不過令人在意的，是在宣傳片中「GALAXY」的兩個「A」都分別被兩個凸出物所取代，照我們的理解，應該就是 Samsung 屆時將會發表至少兩個系列新的意思。

有網上人士就將兩個凸起的形狀與早前網上流出的 Samsung 新品進行比對，發現兩個形狀比例與傳聞中的 Samsung S11／S20 鏡頭、以及縱向對摺的 Galaxy Fold 2 相當吻合。

早前在網上曾經多次流出過 Galaxy S11／S20 與 Fold 2 的實機照、模型圖片：

除了 Galaxy S11／S20 兩個手機系列有新品推出之外，近日在網上又流出了有關 Samsung 真無線耳機 Galaxy Buds 之加強版、Galaxy Buds+ 的消息，據講它在音質、電量都會有所進步，並會加入主動降噪、內置儲存空間及新顏色選擇，意圖收窄與 Apple AirPods Pro 的距離。

資料來源：Samsung、Twitter、PhoneArena