2020年進入5G時代！今年需唔需要換手機？4G會唔會好快落後？

跟往年一樣，高通（Qualcomm）再一次在夏威夷更新了旗艦處理器——Snapdragon 865，與其一同到來的還有中端的Snapdragon 765 / 765G，這是高通第一款集成 5G 雙模基帶的處理器。 至此，手機處理器正式進入 SA / NSA 雙模 5G 時代，「真假 5G」的說法最終在距離 2019 年結束不到 30 天被四家大廠終結。

隨着 5G 技術的逐步普及，「5G」這個新詞也大量進入了我們的視野裏，你能在每天上下班的地鐵站廣告牌上看到某款 5G 手機、能在公共汽車廣告牌上看到某運營商的 5G 廣告，甚至打開手機，你也能在某個 app 的首頁上看到「5G」這個字眼。

（Gettyimages/視覺中國）

「5G 手機好在哪？」、「現在該不該換 5G 手機？」、「2020 年 4G 就不能用了嗎？」……這些都是我最近比較常見的問題。5G 的到來，一改過去幾年手機的更新節奏，過去每家都在做總結和準備的 12 月，新機發布突然多了起來。

在我印象當中，這種現象在手機通訊史上曾出現過兩次，一次是 2009 年從 2G 到 3G，另一次是 2013 年從 3G 到 4G，這是第三次。

5G 的優勢在哪裏？

在了解 5G 手機在今年的佈局之前，我們需要先清楚 5G 手機比 4G 手機到底好在哪，又有哪些地方是值得升級的。

從過去報道和實測的 5G 內容看，它的優勢主要體現在兩個地方：

網速比 4G 快近 10 倍

延遲比 4G 少 10 倍

雖然過去關於 5G 的測試是基於普通用戶層面出發，用速度將 5G 和 4G 的差距區分開來。但是 5G 除了速度更快，其實還有被控制到 1 毫秒的延遲，這讓網絡不但能實現網頁、文件傳輸這些任務，還能基於這個網絡承載更復雜遠程控制任務。

（AppSo授權使用）

IOT 是 5G 應用較為廣泛的案例之一，因為它能最直觀地展示出新網絡的應用。但事實上，部分企業在 5G 方面的應用已經深入到無人汽車、無人飛機的控制，這些其實都是基於低延遲的特性來完成的信息傳輸。

為了支持 5G 的大容量吞吐，5G 手機的天線也比目前 4G 手機更多，這一點我們從今年手機廠商都在拼天線多就能看得到。

在更大容量吞吐能力下，5G 終端能在 4G 網絡下進行更大容量的吞吐，之前就有運營商公告表示 4G 網絡的最高速率能達到接近 5G 水平的 300Mbps，但前提是需要用 5G 終端連接才能實現。

2020 年才是 5G 手機真正 PK 的一年

去年上市發售的 5G 手機主要分兩個陣營，一個是使用高通Snapdragon 855 系列外掛基帶的各品牌旗艦，一個是以華為、榮耀兩個品牌為主的麒麟 990 5G。

但由於Snapdragon 865 暫時還只是在發佈但尚未量產的階段，所以今年可選的 5G 手機，不外乎是外掛基帶的Snapdragon 855 / 855 Plus 旗艦，或是華為 Mate 30 5G 系列等使用麒麟 990 5G 芯片的機型。

一直以來我都不太認同用「真假」來形容 NSA 和 SA 網絡，因為這兩個都是連接 5G 的方式，並不存在真或假，只是符合當前網絡現狀和未來發展趨勢的區別。但今年高通只在Snapdragon 855 使用 NSA 的單模基帶，對比雙模的麒麟 990 5G，確實在基帶這方面慢了半拍。

還好，在 2019 年將要結束之際，Snapdragon 865 終於支持 NSA / SA 雙模，總算終結了真假 5G 的說法，就連中端的 7 系處理器也能用上 5G 基帶。

四款 5G 處理器對比（AppSo授權使用）

不過從歷年Snapdragon處理器的裝配節奏算，要將Snapdragon 865 量產、裝配到各廠使用，最快都要到 2020 年 1 月下旬後，因此即使是在 2019 年 12 月發佈的新機，實際用的都是驍龍 855+5G 基帶這個組合。

當然，在Snapdragon 865 到來之前，一些手機廠商也已經「搶發」雙模的高通系產品，比如 Redmi K30 就是麒麟處理器外的雙模 5G 手機。

由此看來，在今年的技術基礎之上，2020 年的手機市場將會出現三個趨勢：

首先一點是 5G 終端將會進一步取代 4G 終端，廠商對 5G 的宣發力度會更大；其次 5G 旗艦的定價會更加親民，今年部分廠商已經將 5G 手機的定價壓到 4000 元內，相信在Snapdragon 865 量產後，5G 手機市場會迎來新一輪價格戰。最後，5G 功能開始下放到中端手機中，3000 元檔位的 5G 手機會越來越多。

另外在 5G 之後，手機的運行性能將不會是手機廠商比拼的唯一標準，NPU 和基帶將會成為廠商另一個發力點，前者為 AI 的大腦，基於 5G 網絡將手機的智慧通訊能力發揮出來；後者為提升手機與雲端、物聯網和網絡高清資源的通訊能力，這實際也跟高速低延遲的 5G 網絡息息相關。

5G 是個大趨勢，但 4G 還不會落後

要構成一套完善的 5G 通訊裝置，除了要有一台 5G 手機外，還需要營運商的 5G 數據服務計劃。而且即使是有 5G 手機和 5G 數據，也需要在信號範圍內才能真正實現穩定的 5G 高速網絡。

所以，想要真正實現高速、低延遲的上傳下載，需要符合三個條件：

一台 5G 手機

一個 5G 數據服務計劃

在 5G 信號範圍內使用

在這三個條件中，5G 手機其實是考慮系數最低的，因為買 5G 手機基本沒有障礙。關鍵要考慮的是使用場景是否在 5G 信號範圍內，不然無論設備還是計劃都是白搭。所以在考慮換手機之前，首先要清楚 5G 信號覆蓋情況。

除了網絡覆蓋，另一方面需要考慮的還有 5G 數據服務計劃。

（AppSo授權使用）

當然，數據服務貴這一點其實在 4G 計劃剛問世的時候也出現過，所以 5G 時代出現這種情況也不算例外。不過隨着之後 5G 基站的設置越來越多，運營成本下降，相信 5G 服務計劃的費用也會有所下降，這跟覆蓋率有着密切聯繫——用的人越多、基站越多、運營成本下降、調整費用。從當下 5G 的使用率看，5G 距離廣泛普及至少還需要一年時間。

了解過 5G 的網絡情況和數據服務計劃後，該是時候選一台手機了，如果是正準備想要換手機，那麼 5G 手機應該是符合未來趨勢的首要考慮的對象。不過，優先選擇 5G 並不代表 4G 到明年就落後，在 5G 網絡穩定之前，4G 仍然還有覆蓋廣、費用低的優勢所在，它基本能滿足到目前生活中大部分 app 使用。而這種「性價比」優勢可以持續到明年，直到 5G 的硬件和網絡普及，4G 才會漸漸退出舞台。

對於「現在該不該換 5G 手機」這個問題，個人認為 5G 網絡和手機都是未來必然的發展趨勢，如果打算選一台手機至少要用一年甚至兩年，那選擇能用 5G 的設備能省去之後二次換機的麻煩，只要等網絡覆蓋和費用降下來了就能直接升級服務計劃。

不過目前可選的 5G 手機並不是特別多，尤其是現在Snapdragon 865 剛發佈還沒量產這個節點，可選的 5G 手機只有Snapdragon 855 Plus 和麒麟 990 5G 兩款，價格也相對比 4G 手機更高。因此個人認為，若是要換 5G 手機，可以等明年Snapdragon 865 / 765 等 5G 處理器量產後再升級，相信在明年 3 月前後會有更多 5G 新旗艦和中端新機登場。

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【本文獲「AppSo」授權轉載，原文：5G 來了，今年該不該換新手機？】