MacBook Pro 火牛免浪費、神奇配件 XPower WC4M 即插電源 1 開 4

Apple MacBook Pro 系列越出越強，同時火牛也越來越大隻，然而大大隻火牛就只有那一個 USB Type-C 輸出，遇著 MacBook 與手機同時需要充電的時侯就十分尷尬。 不過近日本地品牌 XPower 就推出了一款設計頗為獨特的 MacBook Pro 火牛專用「補品」，插上之後可以為火牛加上額外的 USB 輸出。

XPower 火牛充電擴展器 WC4M 設計十分簡單，一面是用於插入原裝火牛的 USB Type-C 插頭，另一頭則是一個 USB Type-C 加上三個 USB Type-A 的電源輸出。

雖然一個火牛可以開出四個電源輸出驟看十分方便，但方便背後其實有一定犧牲 － 由 WC4M 分出的 USB Type-C 輸出，雖然一樣支援 Power Delivery 的充電制式，然而最高輸出只有 20V/2.25A，亦即 45W。

USB Type-C 輸出，雖然一樣支援 Power Delivery 的充電制式，然而最高輸出只有 20V/2.25A，亦即 45W

如果用的是 13 吋或 15 吋、甚至是 16 吋型號的 MacBook Pro，此輸出水平雖然可以繼續為它們供電，但充電速度會較慢，若然進行的是剪片等等較為「大食」的應用，電力水平更會徐徐下降。

故 WC4M 的定位，其實較偏重於戶外流動工作時用，如果需要力量充足的充電方案，還是讓火牛保留單一輸出，或是轉用 XPower 或本地另一品牌 Magic-Pro 的代用火牛出品，充電效率會更高；考慮到價錢方面，這些代用火牛也確實不貴，對比起 WC4M $268 的價格，另外加點錢買個獨立的代用火牛或者還有著數：