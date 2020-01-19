【水貨行情】盤點各廠五大5G水貨手機　預備今年網絡推出即用

於月初時 SAMSUNG 已與香港四大電訊商合作推出「Galaxy 5G PASS」，意味著Galaxy S20 系列推出之時，將會是 5G 網絡在香港推出之時。5G 推出在即好多網友都想提早在新年前搶先入手 5G 手機迎接高速網絡，不過比較可惜是，到今日為止市場上只有一款 5G 行貨手機 vivo NEX 5G，對想入手 5G 手機的網友來講，真係沒有得選擇。而除了行貨外，水貨的 5G 手機又有無得考慮？

雖然香港暫時未推出5G，難以確定水貨5G手機會否全面支援香港的5G頻譜，不過在頻譜列表的數值來看，大部份水貨5G手機都與香港的頻譜吻合，理論上是可以使用香港的5G網絡，不過都要電訊的配合才能確定。

雖然水貨5G手機的前境未明，不過入手水貨5G手機消費者於近期大幅增加，相信大部份消費者都想換機時，順勢轉用5G網絡。而於5G水貨手機市場，近期都多左不少平價的選擇，今次就推介五款近期大熱的5G水貨手機！

▼▼▼點擊大圖即睇5大水貨5G手機連參考價格▼▼▼

+ 11 + 10 + 9

1. OPPO RENO 3 5G

OPPO Reno 3 Pro 搭載3200萬像自拍鏡頭，至於主鏡頭分別為 4800萬像主鏡 + 1200萬像長焦 + 800萬像廣角及一枚200萬像黑白鏡組成，配備支援 5G 的 Snapdragn 765G 處理器，內置4025mAh 電池及支援 VOOC 閃充 4.0。至於其他方面，RENO 3 Pro 採用6.5吋AMOLED屏幕，屏幕刷新率為90Hz，提供該機提供紅、藍、黑及白四色，並有 8GB RAM + 128GB ROM、12GB RAM + 256GB ROM兩種內存版本選擇。

▼▼▼相關圖輯：點擊睇睇今年需唔需要換5G手機？4G會唔會好快落後？▼▼▼

+ 5 + 4 + 3

2. Galaxy A90 5G

Galaxy A90 5G 將沿 Galaxy A70 相同的設計，同樣採用6.7吋 Infinity – U SuperAMOLED 屏幕(1400 x 1080)﹐附設屏下指紋解鎖功能。至於機背就採用與 Pixel 手機相似的兩段式設計，而三鏡頭就以直排方式擺放在機背的左上方，並提供黑白兩色。Galaxy A90 5G 配備 Snapdragon 855 處理器，內建6/8 GB RAM + 128GB ROM﹐搭載4800萬像主鏡 + 500萬像景深鏡 + 800萬像超廣角鏡及3200萬像自拍鏡頭，電池容量為4500mAh(支援25W快充)。此外，Galaxy A90 5G 同樣支援 Dex 及 Microsoft Your Phone 功能等。

3. Redmi K30 5G

Redmi K30 採用了6.67吋20:9比例四曲面玻璃雙自拍鏡開孔屏幕，屏幕更新率高120Hz，還配備首發 Snapdragon 765G 處理器，採用7nm EUV 製程，集成了5G基帶，支持SA與NSA的雙模5G網絡，並支援5G MultiLink 3路並發連接，能夠同時連接2.4GHZ、5GHz以及手機網絡等。至於其他方面，Redmi K30 將內置4500mAh 電池，支援30W快充，並提供了NFC及機側指紋解鎖。

Redmi K30 系列的鏡頭都是賣點，該機搭載首發的 IMX 686 6400萬像主鏡頭， 具備1/1.7″感光元件並支援1.6um的四合一大像素，能夠直出9248 × 6944像素的照片。其他鏡頭分別為800萬像超廣角鏡 + 200萬像景深鏡 + 500萬像微距鏡，並支援超廣角延時攝影、夜景功能及AI實時語音轉字幕等。至於自拍鏡頭為 2000萬像 + 200萬像雙自拍鏡頭，並支援全景自拍、Mimoji自拍等。

Redmi K30 5G推出 低價120Hz螢幕配最新處理器

4. vivo X30 Pro 5G

Vivo X30 系列採用了 Exynos 980處理器、A77 架構，相比起上一代的性能提升了 20%，還支援 SA 及 NSA 雙模 5G 網絡，下載速率可達到 3.55Gbps，最高8+256GB的儲存組合。續航方面，vivo X30系列的電池容量為4350mAh，支援33W的vivo FlashCharge快充。同時，vivo X30系列搭載全新的Funtouch OS 10系統，基於系統底層推出了vivo 進程守護技術——VPG。它可以持續對第三方進程做異常清理，讓系統更流暢。在實際應用中，特定一場修復成功率高達75%，第三方應用卡死率降低80%。

5. Galaxy Note 10+ 5G

韓版 Galaxy Note 10+ 將會配備 Exynos 9825 處理器，並非港行的 Snapdragon 855 處理器，不過其他方面例如相機、電池容量等就與港版相同。同是採用6.8吋屏幕，搭載1600萬像超廣角鏡(F2.2、123度)、1200萬像主鏡(F1.5/F2.4、77度)及1200萬像雙焦鏡(F2.1、45度)，電池容量為4300mAh﹐支援 45W 有線快充及15W 無線充電等。

【5G時代】csl推5G手機升級計劃 原價回收三星Note10+

Samsung Galaxy Note 10上手玩！系列兩機有何分別？一文極速認清

*資料由三禾電氣提供(2374 0618)

【本文獲「Mobile Magazine」授權轉載。】