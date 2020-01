國產編程語言「木蘭」只是換皮Python？自主研發真偽引網民熱議

編程語言是人們和電腦進行交互的重要工具。從 C、C++到 Python、Julia,不同的編程語言因其本身的特性和功能而有着龐大的開發社區。近日有國內報道稱,中國科學院計算技術研究所(中科院計算所)旗下的計算機體系結構國家重點實驗室編譯組主導開發了一門新的編程語言:木蘭(Mulan:Module Unit Language)。

據相關報道稱,該編程語言由編譯組完全自主設計、開發和實現。與之配套的編譯器與集成開發工具也完全由團隊自主實現的,是真正掌握核心技術的編程語言。但機器之心並未在中科院計算所官網找到相關信息。

報道一出,便引起了開發者社區的注意,已有很多開發者進行了使用和研究。解包結果發現,其實這是個 Python 3.7?

目前,木蘭語言已可以下載。

「編程教育入手,面向物聯網智能」

據發佈的消息稱,這門編程語言面向未來的智能物聯網。

在智能物聯應用領域,尚無一款專用的編程語言。在既有的語言系統中做智能應用開發,需要多個工程師、跨多種語言實現,導致開發效率低下。「木蘭」就致力於打造物聯網智能執行平台,併為編寫的應用程序提供執行環境。

在物聯網領域,目前沒有專用的編程語言。現有的物聯網應用開發過程中,需要多個工程師合作,通過跨語言的方式實現應用,這樣一來效率也比較低。出於提升效率,打造物聯網智能執行平台的目的,木蘭應運而生。

但是,由於這門語言的生態尚不成熟,因此在早期培育生態的階段,木蘭將會更多地被用於青少年編程教育入手培育生態。據稱,以「木蘭」為基礎延伸的自主研發編程軟件、人工智能教材、教學裝備等已投入到中小學、幼兒園使用。

據官網介紹,「木蘭」是專為人工智能教育而生的中國自主知識產權編程語言,由中科智芯自主研發。由於其目的是以教育為主,所以從設計上有意避開了一些編程語言的複雜特性,如編程的環境調試等,意在讓學生在學習編程之初時不被細節所牽絆。開發團隊更傾向使「木蘭」突出易理解、易學習、易閲讀、易維護的特性,同時該語言目前支持跨平台,對 Android、UNIX、Windows 可兼容。

單從軟件角度看,就目前編程教育市場而言,類似的編程軟件不佔少數,並且為降低教育門檻同樣使用圖形化編程。所以就實質的差異點相比較,還是得將聚焦點回歸到編程語言「木蘭」上。

木蘭語言是什麼樣的

對於「國產語言」,大家的期待都非常大,很多開發者都下載了 ulang-0.2.2.exe「木蘭」語言環境。打開木蘭語言環境後,首先呈現的是類似命令行的編程環境,我們會發現它的函數很多都和 Python 一致。在編程界面中,鍵入 help 就能看到一些相關信息,不過我們並沒有找到更多的編程語言文檔。

總體而言,木蘭語言除了基本的數據結構與函數外,還會特別加一些基本的數學運算,例如取對數、指數、三角函數等等,也許它們更適合做一些基礎教育。

Welcome to ulang's REPL..

Type 'help' for more informations.

a = ['hello', 'world']

print(a)

[hello, world]>

print(typeof(a))

list>

print(cos(90))

-0.4480736161291701>

print(cos(45))

0.5253219888177297>

print(cos(0))

1.0>