Samsung Galaxy S20系列旗艦三機詳細規格曝光　全用最新5G處理器

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三星（Samsung）將在2月11日正式發佈新一代Galaxy S系列旗艦，其中包括Galaxy S20 Ultra、Galaxy S20+和Galaxy S20三款新機。近日，外媒曝光了這三款新機的詳細參數信息。

根據爆料顯示，三星Galaxy S20 Ultra正面將採用6.9吋WQHD+顯示屏，屏幕分辨率為3200×1440，刷新率為120Hz；核心搭載Snapdragon 865處理器；後置相機為1.08億主鏡頭+4800萬長焦+1200萬超廣角+TOF四攝，支持10倍光學變焦和100倍數碼變焦，前置則為4000萬像；機身內置5000mAh電池，支持IP68級防塵防水。

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三星Galaxy S20+正面將採用6.7吋WQHD+顯示屏，屏幕分辨率為3200×1440，刷新率為120Hz；核心搭載Snapdragon 865處理器；後置相機為1200萬主鏡頭+6400萬長焦+1200萬超廣角+TOF四攝，支持3倍光學變焦和30倍數碼變焦，前置則為1000萬像素，機身內置4500mAh電池，支持IP68級防塵防水。

三星Galaxy S20正面將採用6.2吋WQHD+顯示屏，屏幕分辨率為3200×1440，刷新率為120Hz；核心搭載Snapdragon 865處理器；後置相機為1200萬主鏡頭+6400萬長焦+1200萬超廣角三攝，支持3倍光學變焦和30倍數碼變焦，前置則為1000萬像素，機身內置4000mAh電池，支持IP68級防塵防水。

（@IshanAgarwal24/Twitter圖片）

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【本文獲「中關村在線」授權轉載。】

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