唔止復仇者！Marvel 漫威漫畫 iPhone APP 限時免費任睇有辦法

Marvel 漫威漫畫，竟然可以在 iPhone 上免費任睇？自從《復仇者聯盟：終局之戰》及《蜘蛛俠：決戰千里》之後，Marvel 的電影已經一段時間未有新作上映。各位漫威擁躉想找方法止渴？「漫威無限」漫畫 App 的限時免費任睇絕對不能錯過！

「漫威無限」是由中國網易取得授權，專門為中國市場推出的 Marvel 漫畫閱讀 App，跟英文版「Marvel Unlimited」雖然在版面上幾乎一樣，不過在 iOS 上卻視作 2 個 Apps 處理。雖然是專為中國市場推出，不過香港及台灣的用戶同樣可以安裝及閱讀漫畫。官方為慶祝「漫威無限」中文版上市，所以推出限時免費任睇優惠。官方未有說明優惠期到什麼時候為止，不過既然暫時免費，大家就不妨下載了再研究！

Marvel 電影世界的故事，隨著《Avengers》及《蜘蛛俠：決戰千里》暫告一段落，fans 想繼續 Marvel 的故事，可以投入漫畫世界。（Marvel）

漫威無限 Marvel 漫畫 App 功能（按圖知道點玩）

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「漫威無限」的漫畫只有簡體中文顯示的版本，對於習慣正體中文或英文的香港朋友，可能就要一點時間適應。雖然暫時未知限時免費到什麼時候結束，不過喜歡《鐵甲奇俠》、《美國隊長》、《蜘蛛俠》以及《復仇者聯盟》的朋友，還是可以趁這個機會，了解原著漫畫版本的 Marvel 英雄們，故事跟大家熟悉的電影版有什麼分別。

從 App Store 下載「漫威無限」