HUAWEI P40系列五鏡頭迎戰Galaxy S20　傳有陶瓷版本或2月底公布

雖然近日手機界大部份的消息都是與 SAMSUNG 的 Galaxy S20 系列有關，不過對手 HUAWEI 其實於2020年上半年都會推出一款全新旗艦 HUAWEI P40 系列來應對 SAMSUNG。近日爆料人@evleaks透露，HUAWEI P40 系列將於3月26日正式發佈。

由evleaks曝光的HUAWEI P40 Pro 渲染圖可見，該機將搭載LEICA認証的5鏡頭，當中搭載 5200萬像素 RYYB 主鏡頭，這顆鏡頭尺寸為 1/1.33″，比起上代 P30 Pro 所採用的1/1.7″ 大得多，感光元件以 Quad Bayer 排列，並通過 6 合 1 的方式輸出高畫質的夜景照。另外 P40 Pro 還支援雙棱鏡潛望式800萬像鏡頭，並首次支援10倍光學變焦，預計數碼變焦倍數會比上代 50倍更大。

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此外，HUAWEI P40 Pro 的正面搭載雙自拍鏡頭，相信是採用主鏡 + 廣角鏡，並不會支持3D人臉解鎖。至於規格方而，HUAWEI P40 Pro 將配備Kirin 990 5G 處理器，支援 SA、NSA 雙模5G，備有128/512GB ROM，支援超級快充及無線閃充等。據傳聞，今次 P40 還會推出定價更高的陶瓷版本，至於有關 HUAWEI P40 系列的確實發佈時間及地點，預計會於2月底舉行的 MWC 2020 上正式公佈。

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