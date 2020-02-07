iPhone 9傳已投產3月正式推出？即睇最新概念圖黑白外仲有咩色？

根據中國內地供應鏈所提供的消息，iPhone 9 目前已進入試產階段，如果順利，2月中將會進行量產，預計最快於2月中進行量產，估計最終產量達 3000 萬部，並預期於 3 月正式發布及上市。

早前有消息指出 iPhone 9 的定位將與 iPhone SE 類似，即以較抵玩的價錢推出，而最終定價更有傳為 $3300 HKD 左右，這與 iPhone SE 零售價相若。

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Youtube Channel ConceptsiPhone 就公開了 iPhone 9 的概念圖，從影片所見，iPhone 9 的設計與 iPhone 8 有些相似，當中包括圓潤的四邊及主鏡頭擺位相似。規格方面，iPhone 9 採用與 iPhone 11 相同的 A13 處理器，將擁有4.7″ Touch ID LCD 顯示屏幕，分別提供 64GB/128GB ROM，並搭載單鏡頭主相機。

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