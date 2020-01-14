【iPhone 5G】仲要等多年？9月Apple只會推出低規格慢版5G型號

近日據外媒報稱，投資研究公司 Susquehanna 的報告稱，Apple 於今年9月推出首款5G iPhone﹐不過該款新 iPhone 只支援較慢的5G 網絡，而想玩更快的版就就可能要等到年底或2021年初！

據投資研究公司 Susquehanna 的報告稱，Apple 將於今年9月就會發表品牌旗下首款5G iPhone。不過該款5G iPhone 的天線支只援 600MHz 的5G網絡，所以於網速上會比其他5G手機遜色。Apple 不推出較高規格的5G iPhone 原因是，因為 Apple 決定採用自家的封裝天線(AiP)模組，而不是從第三方購入，而該款高規格 5G iPhone 將採用 mmWave 的5G技術，網速比4G LTE 快10倍，所以未能趕及在9月發表該款較高型號的5G iPhone。

（Gettyimages/視覺中國）

據Susquehanna稱，速度較慢的 5G iPhone 只會採用LCD屏幕，而 mmWave iPhone 就會採用 OLED 屏幕，情況與 iPhone 11 及 iPhone 11 Pro 相似。

至於為何 Apple 於2019 年不推出 5G iPhone 的原因？據 iPhone 11 發表後，庫克於採訪中表示， Apple 的調查發現，市場產5G的技術並未成熟，不足以推出一款高質量的5G產品，所以 iPhone 11 系列將不支援5G網絡。

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