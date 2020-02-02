【又向Apple Watch致敬？】OPPO將MWC公布曲面智能手錶

早前先有報告指Apple Watch全球市佔率近48%排第一，接著小米都推出了一款跟Apple Watch都有幾分相似的智能手錶。最近就輪到另一中國品牌OPPO即將推出的智能手錶，單睇外表似乎又是向Apple Watch致敬款式，究竟細節如何？

單看的確跟Apple Watch非常相似（圖片來源：自信的眉毛＠微博）

最近有中國網民上載流傳了一張OPPO將會推出的智能手錶外型，不少人單看還以為是Apple Watch，因為其方形的設計，加上封密式錶帶扣設計，不講還以為將會Apple Watch 第6代。不過根據這位網民所指，OPPO新智能手錶會用上柔性、曲屏，細心看錶面只是左右兩邊微曲，有點現時大部份智能手機左右雙曲屏的設計。另外，亦沒有Apple Watch標誌性的「數碼錶冠」，所以勉強只算Apple Watch的「半致敬作」吧。

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中國網民對此款OPPO智能手錶外形設計更讚不絕口：「可能是今年顏值最高的智能手錶！」，更有網民指，手錶不是圓形便是正方形，難道要設計成「三角形」才不會被說「抄襲」嗎？其實早前小米推出的Mi Watch，外形就真是九成似Apple Watch，方形設計加上「數碼錶冠」，與Apple Watch排在一起都有點機會「認錯」，這款OPPO設計已經非常「克制」。但最後功能如何？用什麼系統？可能要等二月尾在西班牙舉行的MWC2020手機展才有分曉吧。（不知道到時MWC2020還會不會延期呢...）

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