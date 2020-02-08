Apple Watch 6新專利有大改革？同iPhone HOME鍵一樣將取消某東西

果粉們每年總是有追不完的蘋果3C新款，像是2019年9月才剛發表完Apple Watch 5，最近就又有關於下一代Apple Watch 6可能會有突破式新設計的消息傳出了——明明照慣例是要2020年9月才會發表的產品，距今還有超過半年以上的時間，大家就已經等不及想知道它的規格了。

Apple Watch從1代到5代雖然功能和設計細節愈來愈強大以及周密，但是外觀難免讓人有大同小異的感覺，不過近日蘋果公司流出的一項新專利，讓人嗅到了Apple Watch 6可能會在外觀上和前五代有一點比較明顯的改變，這個改變就出現在位於手錶錶殼右上方的錶冠部分，現行的Apple Watch透過實體的數位錶冠可以協助操控手錶的功能，例如返回主頁、縮放、捲動螢幕等等，這種設計讓Apple Watch還是保留了一點傳統手錶的味道，然而科技的發展始終是要進化的，就像現在智慧型手機盡量減少外部的按鈕、朝一體成型的路線演進，蘋果的這項新專利顯然也是結合了這樣的思維。

+ 2

根據品牌設計團隊表示，這種新專利的特色在於利用光學感測器來接受佩戴者手指發送的指令，如此一來就可以取消現行的實體錶冠，達到更貼近「數位錶冠」的目的，而品牌之所以會想要移除實體錶冠的設計，原因也不難推斷：這可以讓手錶的外觀看起來更簡潔俐落、降低外部碰撞影響手錶操作的機率，甚至藉由節省實體錶冠的裝置，還可能提升錶殼內部空間的安排，無論蘋果公司想要擴充處理器、麥克風或電池的配備也會更有餘裕，因此假如我們最終看到的是一款沒有實體錶冠的Apple Watch 6，代表手錶在內部規格上也肯定會有相應的改良和升級。

▼▼▼相關圖輯：點擊即睇Apple Watch series 5開箱評測▼▼▼

+ 12 + 11 + 10

不過專利歸專利，根據過往的經驗顯示，這些專利不見得都會及時應用在最近的新產品身上，換句話說，現在就要斷言Apple Watch 6會採用隱形的數位錶冠還言之過早，搞不好弄來弄去我們在9月看到的還是跟1代到5代差不多的外型也說不定。不過除了外觀部分，目前也有一些關於Apple Watch 6可能新增功能或精進設計的推測像是睡眠追踪（希望這次真的能實現）、換成MicroLED顯示器、換上效能更好的處理器以及更快的WiFi傳輸速度等，總之這一切都讓人更期待2020年蘋果公司秋季產品發表會的到來。

▼▼▼相關圖輯：點擊即睇消委會11款智能手錶評分▼▼▼

+ 7 + 6 + 5

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：Apple Watch 6可能搭載蘋果新專利 實體錶冠將被取消？】