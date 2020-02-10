韓國VR虛擬實境助母親與天國女兒再聚 i Met You感動萬人

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【虛擬實境VR 母與離世女兒再聚】韓國虛擬實境製作技術，一向以娛樂方向發展，最近韓國一家製作公司，以約8個月時間製作一段以HTC VIVE運作的VR體驗，目的是為一名失去女兒的母親，兩母女在虛擬世界重逢的機會！

韓國媽媽 張智星 （Jang Ji Sung）失去了7歲女兒娜燕（Nayeon）後一直想念女兒，表示在虛擬世界中看到天空，能和女兒握手。【Youtube 截圖】

韓國電視紀錄片《i Met You》日前在MBC電視台播放新一集，張智星（Jang Ji Sung譯音）4年前她的女兒娜燕（Nayeon）患上血癌離世，張智星一直走不出悲痛陰霾；韓國有虛擬技術製作公司得知此事，以該公司最優秀VR人員，與娜燕的母親張智星合作，製作利用HTC VIVE的VR系統，並向張智星一直收集有關娜燕的相片、聲音等數據，並向全國找尋近似的小童充當VR演員，模仿娜燕生前的一舉一動，並製作一段娜燕與母親重聚的短片，由張智星在8個月製作期後一試效果，張智星頓時泣不成聲。

借助VR技術，韓國製作公司為張智星製造一次與女兒再見機會【Youtube 截圖】

韓國MBC電視台一直追蹤「i Met You」虛擬實境製作，並記錄當時張智星的反應；片段起初，虛擬娜燕在公園中出現，張智星已禁不住淚水。虛擬娜燕面對因血癌離世，但透過虛擬科技重現眼前，張智星一邊撫摸虛擬娜燕、一邊訴說一段媽媽想念愛女的真心說話：

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我也好想你，我的娜燕，娜燕你過得好嗎？媽媽好想再見你；娜燕，你過得很好對媽？我可愛的娜燕，媽咪好想抱著你，好想你。
Jang Ji Sung （張智星）

即使如此，這透過HTC VIVE虛擬技術，暫時只有影像及聲音回應，在觸摸方面並不能真實呈現，或許這也是讓張智星了解虛擬跟現實仍有分別，不過在重聚後，虛擬娜燕亦送上一朵花，並說自己以後不會再患病安慰仍一直在流淚的張智星，待媽媽稍為平復後，便叫媽媽與她擊掌一下，與張智星飛往另一個「樂園」，亦是VR製作團隊為她們帶來的另一份驚喜！

擊掌後，娜燕與媽媽一同飛往另一樂園 【Youtube截圖】

娜燕帶媽媽飛到一處野餐場地，充滿派對零食並有一個生日蛋糕，原來是製作團隊在訪問張智星過程中發現，娜燕生前最愛開派對吃零食，張智星更承諾只要娜燕能康復離開醫院就帶娜燕去野餐，在這場景上張智星更為虛擬娜燕補祝生日、唱生日歌及陪虛擬娜燕入睡，結束這個次遲來但奇幻的虛擬重聚。

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▼▼ 韓國紀錄片「i Met You」片段 ▼▼

VR讓在世者更難解脫？

親人離世後，利用VR技術製作重逢經歷曾引起部分道德爭議，有指可能令在世親人更難走出陰霾、令傷痛更難解脫；據同樣開發「HereAfter」重現離世親人聲音的Dell Technology 、英國普林斯頓大學心理學教授 Michael Graziano博士表示，「只要（在世親人）知道接受親人已離世，就可以接受虛擬創造的相同事物，可以帶來安慰，在此之上並沒有對錯或不道德。」

Since you know the person is gone, you accept the virtual equivalent for what it is—a comforting vestige. There is nothing wrong or unethical about it.
普林斯頓大學心理學教授 Michael Graziano

資料來源：MBCHANKYUNG

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