HKTVmall王維基要做「香港人嘅口罩」親征台灣高價購器材設生產線

武漢肺炎繼續在全球肆虐，香港「一罩難求」的情況持續，不少店鋪及網店連日來為香港人搜羅不同地方的口罩派發、售賣，但無奈還是供不應求，單是 HKTVmall，就已經售出超過 450 萬個口罩。 但原來除了賣口罩，HKTVmall 團隊還密謀走多一步 － 開創香港人自己的口罩生產線！

日前 HKTVmall 方面就在 Facebook 上公開了他們派出了數名員工飛到東南亞國家為香港人「撲罩」，但作為老闆的王維基也並不閒著。

據 HKTVmall 新上載的文章指，在這段時間 HKTVmall 內部成立了「R 小隊」（HKTVmall 的 Facebook 並未有明言「R」代表甚麼，但估計與「Ricky」、即王維基的洋名脫不了關係…）。

本著「香港人要有本地嘅口罩生產缐」的想法，居然開始了與台灣及印尼的廠商接洽，打算自己買機器生產口罩！而且還要是王維基自己「御駕親征」、親自飛到台灣進行交涉：

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王維基親征背影揭口罩生產線秘辛：

雖然過程一波三折，又要多付一倍價錢，但其實王維基一行人只走訪了台灣一地就落實了機器的交易、甚至獲得了口罩的原材料供應聯絡，而並不需要再飛印尼，在生意角度而言算是效率奇高的一次旅程；反觀以「價低者得」原則遙距被動式招標的香港政府，難怪會在採購口罩一事上「不太順利」。

經民聯立法會議員林健鋒早前就表明將會組裝本地生產線，預計可以日產 10 萬個口罩應市，不知會否比 HKTVmall 更快成事？（資料圖片）

HKTVmall 方面表明，除了機器之外，未來仍然需要解決廠房地點、口罩認證等等的問題，但最快都要在一個月後機器交貨才可以決定何時投產；同一時間，有其他香港單位目前亦正在同一路線上尋找出路，例如經民聯立法會議員林健鋒早前就表明將會組裝本地生產線，預計可以日產 10 萬個口罩應市。

資料來源：HKTVmall