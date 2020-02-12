【武漢肺炎】Sony等多間大廠退出MWC　Xperia新機將以YouTube發布

由於受到新型冠狀病毒疫情的影響，目前很多科技產業廠商都選擇了通過線上的方式進行新品發佈。而原定於2月24日至27日舉辦的2020世界移動通信大會（MWC 2020），無疑是受到疫情影響最嚴重的科技盛會，Sony宣布退出MWC展會。

不僅僅是Sony宣布退出MWC展會，此前不就很多國際科技企業如三星、亞馬遜、英偉達等接連退出展出。不過，目前有消息稱中國華為和中興仍然會參加本次展會，不知道未來幾日是否會存在一些變數。

MWC 是一場智能手機和通信技術展示盛會，預計今年將推出幾乎所有主要Android廠商的新5G手機，以及有關網絡使用超高速連接相關的技術以及成果。不過今年時節特殊，退出該展會的公司越來越多。

▼▼▼盛傳原定在MWC2020發布的Xperia新機▼▼▼

截止到發稿，亞馬遜、LG、愛立信和英偉達已退出該展會，中興通訊方面取消了新聞發佈會，vivo 也宣布退出。知情人士透露，三星正在慎重考慮此次參展事宜，並將減少從美國和韓國等地派出高管。

▼▼▼相關圖輯：點擊即睇數碼產品藏污位置及清潔方法▼▼▼

+ 4 + 3 + 2

Sony在一份新聞稿中表示，由於擔心新型冠狀病毒感染，該公司成為最新一家退出2020年巴塞隆拿世界移動通信大會(MWC)的科技公司。這一消息對發佈會是個沉重打擊，因為Sony通常是較大的參與者之一，可能會發布一款重要的新手機，可能是Xperia 5 plus。

該公司寫道：「由於我們高度重視客戶、合作伙伴、媒體和員工的安全與福祉，我們做出了艱難的決定，退出在西班牙巴塞隆拿舉辦的2020年世界移動通信大會。」Sony將在其官方的Xperia YouTube頻道上舉辦發佈會，而不是現場直播。

據透露，Xperia 5 Plus將是一款6.6吋的OLED手機，配有三個後置鏡頭和飛行時間傳感器，用於拍攝精美的人像照片。它還可能有一個800萬像素的免提自拍照手機、立體聲揚聲器和一個側面安裝的指紋傳感器。

迄今為止，英偉達(NVIDIA)、亞馬遜(Amazon)、LG和三星(Samsung)(在一定程度上)是退出MWC的主要參展商。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】