【武漢肺炎】智能手機行業被嚴重打擊　中國出貨量將下跌逾30%？

目前正在爆發的新型冠狀病毒疫情牽動着每一個人的心，其中不止待在家裏無法出門的人，還有無法復工或者延遲復工的廠商。

.(Photo by Anthony Kwan/Getty Images)

報告：需求、供應鏈等問題影響智能手機 Q1 出貨量

有外國數據分析機構（Strategy Analytics）對目前新型冠狀病毒疫情對 2020 年全球智能手機的影響做了分析，認為「中國智能手機第一季度出貨量將下降 30%」。

對於全年的生產情況來說，Strategy Analytics 無線智能手機戰略（WSS）服務總監隋倩認為：

2020 年全球智能手機的出貨量將比預期少 2% ，中國智能手機的出貨量將比預期減少 5% ，其中中國智能手機市場的出貨量在今年一季度會有超過 30% 的下滑。

為什麼新型冠狀病毒對智能手機的影響如此之大、 Strategy Analytics 的報告也提到了其中的問題，一方面是需求的減少：

新型冠狀病毒讓華為、OPPO 、vivo 和小米等中國領先的廠商面臨嚴峻挑戰。Strategy Analytics 預計，2020 年上半年它們將在中國國內市場面臨需求下滑的風險，同時海外市場的擴張也會受到產能和旅行禁令的影響。蘋果等國際品牌也會受到產能不足的困擾和中國市場需求下滑的風險。

另一方面和廠商供應也有不小關係，為了控制疫情進一步發展，多地出台了延長放假，推遲復工的政策，但這不可避免的會對智能手機產業鏈產生影響。

全球 70% 的智能手機都是在中國生產製造的，因此這也將影響全球智能手機的供應鏈和製造產能。由於隔離或旅行限制而導致工廠的開工延誤，都將不可避免地導致暫時的勞動力供應短缺。

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+ 5 + 4 + 3

有廠商出現供應緊張

目前已經出現了手機廠商因為供應鏈缺貨的情況，根據 GSM arena 的報道，華碩印度分公司已經向粉絲髮送道歉郵件，表示「由於亞洲普遍形勢造成的供應鏈中斷」，這一公告發表於新型冠狀病毒爆發之後，很難不讓人和疫情爆發聯繫在一起。

（ASUS郵件擷圖）

不過短期假期延長對產業鏈的影響可能也沒有想象中那麼大，幾天前，富士康發佈消息稱，已經準備好了應急預案，富士康的工廠將按照國家假期安排進行復工。

但武漢在手機產業供應鏈中仍然佔有重要位置，蘋果在武漢就有多家供應商。但從目前的情況來看，這些在武漢的供應商上似乎無法滿足 iPhone 的製造需求。

不過之前有媒體報道，庫克在最近的電話會議上曾說：「我們有替代的採購和應急計劃，我們正在嘗試將工廠重新開放的延遲納入我們的工作指引之中。」

除了蘋果會遇到供應鏈問題外，國內的華米 OV 的產品生產銷售節奏或多或少也會受疫情影響。

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線下渠道影響巨大

除了供應鏈和消費者需求外，這次疫情對傳統的線下渠道影響也十分深遠。從前幾年的銷售情況來看，有不少消費者會在春節期間通過線下渠道選購手機。但今年由於疫情的影響，智能手機的線下渠道幾乎被封死。單純靠線上出貨，對線下渠道廣泛的華為、OV 、蘋果都是一大打擊。

為了保證安全，蘋果宣布關閉中國的所有門店直到 2 月 9 日 24 時，這不僅影響了線下手機的銷售，還影響了部分手機的線下售後服務。不僅是蘋果的線下渠道受到了一定程度的影響，其他廠商渠道也受到了很大的影響。

（美聯社）

好在智能手機有相當一部分都依託於網絡銷售渠道，目前並未受到太多影響，可以預見的是，2020 年網絡渠道佔智能手機比例應該會更高。

值得注意的是，這次 Strategy Analytics 的發佈的報告是假定 2 月下旬和 3 月份時，疫情能得到有效控制所作出的。如果疫情發展有其他變化，該報告可能不具有更多參考價值。

總結

源自 2019 年底的這場新型冠狀病毒，對今年智能手機市場的影響，可以用「深遠」這個詞語形容，借用小米副總裁盧偉冰的話，這場疫情對手機市場：「短期是消費影響，中期看是供應鏈協同，長期看是購買力。」

不僅廠商會有沉重的壓力，上下游供應鏈乃至渠道商，甚至消費者的需求，都可能會出現改變。這場疫情對智能手機市場產生的影響，可能超過我們的想象。

願疫情早日過去。

【本文獲「AppSo」授權轉載，原文：疫情，會給國內智能手機行業帶來什麼影響？】