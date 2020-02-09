【武漢肺炎】數碼產品勁污糟　了解重點藏污位置及清潔方法！

隨着新型冠狀病毒的愈演愈烈，人們對於家中的清潔開始愈發關注。事實上，人們手中的數碼產品，其實就是一個清潔上的死角。下面就讓我們給大家列出以下數碼產品中最容易藏污納垢的部分，幫助大家更好的清潔和消毒。

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智能手機

每天人們使用最多的數碼產品非智能手機莫屬。智能手機的身上也是存在着許多藏污納垢的地方，這些地方一旦沾上了新型冠狀病毒，對於人們的防護將是一個巨大的難題。

智能手機中最容易聚集灰塵和髒東西的區域莫過於手機聽筒和話筒的位置。人們打電話和發送語音的時候，聽筒和話筒會直接與人臉進行接觸，人臉上的汗液、灰塵和飛沫也會直接聚集在這兩個位置。

同時，手機的待機按鍵，屏幕最下方的虛擬導航區，甚至指紋解鎖模塊，因為都是直接與手指接觸，因此也非常容易成為聚集手上細菌的地方。

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滑鼠

除了手機，人們使用最多的數碼產品就要數電腦了。隨着機械鍵盤的普及，人們對於鍵盤的清潔愈發關注。然而，大多數人似乎都忽視了滑鼠的清潔問題。與鍵盤相同，滑鼠也是與人們的雙手直接接觸，因此滑鼠中聚集的灰塵是一點不比鍵盤少的。

筆記本電腦屏幕中央

除了鼠標，另一個值得我們關注的地方就是筆記本電腦的屏幕中央。在筆記本屏幕的中央，很容易彙集人們打噴嚏時噴濺出的飛沫。這些飛沫乾了之後，所留下的病毒很容易繼續發酵，並最終讓人們感染。

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如何清潔數碼產品的死角

那麼，面對這些數碼產品中的「死角」，我們應該如何清潔呢？這就需要我們大家經常使用消毒紙巾或者酒精擦拭這些容易聚集灰塵或者病毒的地方，保證這些地方不留灰塵，這樣病毒也就沒有它們安身立命的「住所」了。

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