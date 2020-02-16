小米10、Galaxy S20 Ultra一億像素鏡頭對決　邊部影相質素更高？

2020年2月，Samsung 與小米先後發布了首季旗艦手機，而巧合的是兩款旗艦均搭載 1 億像素鏡頭，指的是小米10 系列及 Galaxy S20 Ultra。話雖如此，兩款手機的攝力會否近似？兩顆 CMOS 又會否有分別呢?

小米 10 搭載 ISOCELL Bright HMX cmos

根據官方介紹，小米 10 所搭載的是與 Samsung 聯合定制的 ISOCELL Bright HMX 1億像素鏡頭，其尺寸面積為1/1.33″ ，並通過四合一像素合成技術(Tetracell)來提高晚間拍攝的效能。

▼▼▼即睇小米10系列介紹▼▼▼

+ 14 + 13 + 12

Galaxy S20 Ultra 搭載 ISOCELL Bright HM1 cmos

Galaxy S20 Ultra 所採用的1億像素鏡頭並非小米 Note 10 的 ISOCELL Bright HMX 感光元件，而是採用同日發布的新一代 108MP cmos ISOCELL Bright HM1，也就是 HMX 的升級版。雖同為 1/1.33″ 尺寸，但是由於採用業界最先進的 Nonacell 技術，即 9 合 1 合成技術，這是味著 Galaxy S20 Ultra 在低光環境下拍攝的表現將更為理想。

▼▼▼即睇全新Galaxy S20系列▼▼▼

+ 20 + 19 + 18

Nonacell 技術令 Galaxy S20 Ultra 可實現 9 個像素點合成為 1 ，合成後並以單一像素面積 2.4μm 1200萬像素輸出，大大提升手機低光拍攝的效能。換句話說 Nonacell 技術是 Tetracell 的增強版，進光量也達後者兩倍以上。

當然實際上 Galaxy S20 Ultra 的拍攝效能會否比小米 10 Pro 優勝得多呢？還有待進一步測試，但是無可否認的是1億像素鏡頭絕對能為手機帶來更出色的拍攝效能。

【本文獲「Mobile Magazine」授權轉載。】