Samsung Galaxy S20為5G手機戰揭序幕　iPhone、華為能否一戰？

三星正式發佈了全新旗艦機型Samsung Galaxy S20系列，算是在2020年率先出牌了，尤其是其中的Galaxy S20 Ultra 5G，各項配置參數都讓人看得熱血沸騰。這不經讓人想到，今年的iPhone 12該怎麼來接招呢？以及去年下半年的旗艦之一華為Mate 30如何頂住這一波攻勢。我們不妨在這裏來進行一場「雲對比」。

01/ 處理器

在處理器方面，三星、華為、蘋果三家可以說各有各的絕活，這一次三星Galaxy S20率先搭載了高通今年的旗艦產品驍龍865處理器，並且終於完全整合了X55 5G基帶，彌補了去年的遺憾。

其實，拿一款半年前的機型來對比可能顯得不太公平，不過華為Mate 30採用自家的麒麟990芯片，打一開始就完美整合5G芯片，且做到雙模兼容。在性能上，這枚芯片在今年上半年的戰鬥力依然不容小覷。

至於蘋果的iPhone 12，去年的iPhone 11沒有支持5G，今年則必須要迎頭趕上了，但最終會採用誰家的解決方案，還是一個問號。不過蘋果的A系列處理器在性能上完全不用擔心，今年的A14可能依然會給大家一個驚喜。

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02/ 內存

在去年，8GB的RAM還是高端旗艦機型的寵兒，而到了今年年初發布的一系列高端機型，12GB已經成了標配了，不得不感歎這進化的速度有點快。只不過三星Galaxy S20玩得更絕，直接將最高內存飆到了16GB，而且是LPDDR5，要知道很多人的台式電腦都達不到這樣的內存。

去年發佈的華為Mate 30的內存統一為8GB，看上去確實只有Galaxy S20的一半，但需要知道的是，怎樣的馬裝怎樣的鞍，在什麼樣的平台上用什麼樣的內存，對於華為Mate 30它要做到的事來說，8GB內存肯定是足夠的了。

同樣的道理也一樣適用於iPhone，去年的iPhone 11還在使用4GB內存，但已經完全夠用了。今年iPhone 12可能也就提升到6GB，雖然數字看上去沒那麼刺激，但只要能夠達到目的，就是最好的方案。

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03/ 屏幕

在屏幕方面，三星Galaxy S20配備了採用屏幕上方居中打孔的AMOLED全面屏，支持120Hz刷新率，作為全球最好的屏幕供應商之一，三星確實捨得給自家手機上好屏。上方居中打孔的全面屏設計，相對來說比較保守，但也在可接受的範圍。

華為Mate 30則是採用的瀏海方案，這是去年比較主流的全面屏解決方案之一，事實上筆者倒是更期待今年的華為旗艦會拿出怎樣的全面屏設計來，相信距離P40發佈也不會太遠了。

蘋果今年能否採用屏下攝像頭而實現真正的全面屏，是今年iPhone 12的一大看點之一。蘋果總是能夠在屏幕審美設計上引領全球潮流，這還是破讓人期待的。

04/ 拍照

這次三星Galaxy S20的拍照可以說是配置相當豪華了，Galaxy S20 Ultra採用了由1200萬像素超廣角鏡頭+10800萬像素廣角鏡頭+4800萬像素長焦鏡頭+景深鏡頭組成的後置矩形攝像頭模組。一億像素傳感器擁有1/1.33吋大底，10倍混合光學變焦，以及100倍超高分辨率變焦。現在看來，這個陣容應該是當前的王者了。

華為Mate 30 Pro作為去年的手機攝影王牌，現在看上去依然具有很強的戰鬥力，超感光徠卡電影四攝擁有4000萬像素的電影攝像頭+4000萬像素的超感光攝像頭+800萬像素的長焦攝像頭+3D深感攝像頭，支持3倍光學變焦以及30倍數字變焦。但我們也不得不感歎，每一年的手機進化，光從數據上看就很驚人了，期待華為今年的表現。

iPhone 11 Pro Max的拍照在去年也是頗為亮眼，尤其是夜拍部分，而且只用到了三顆1200萬像素的鏡頭。今年的iPhone 12我們認為蘋果依然不會採用超高像素的鏡頭，別說1億像素，就是6400萬可能都不會採用，只是蘋果運用低配置技術的能力仍然讓我們想看看到底能玩出什麼花來。

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05/ 價格

最後來說說價格，三星Galaxy S20無疑是當下的機皇，售價999美元起，而Galaxy S20 Ultra 5G起價為1399美元，配得上機皇的地位。

之前我們說過，拿華為Mate 30這樣一款半年前的手機來對比，有點不太公平，但在價格上可就佔盡了優勢，Mate 30 Pro的頂配版也不過6399元人民幣，這還只是官方建議價，實際各個零售商加上各種促銷活動，到手價還會更低。

蘋果iPhone 12的價格我們現在可以預估一下，去年的iPhone 11 Pro Max起價就是9499元，今年的iPhone 12如果真的上了5G，採用了屏下攝像頭，這個其售價恐怕就要破萬了。

不知道各位看完這個「雲對比」之後有什麼感想，筆者倒是覺得，有三星Galaxy S20起的這一個好頭，今年接下來的手機新品各家都會拿出什麼本事來各顯神通，可太值得期待了。

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