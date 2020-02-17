iPhone 12無懼疫情影響開發　9月照常發布！不過出貨量……

DigiTimes報道，由於受到疫情影響，蘋果iPhone 12的工程驗證測試（EVT）進度被拖慢。不過現在有消息稱，iPhone 12的研發進度被影響有限。

早前消息稱，蘋果因受到疫情影響已經停止向中國派遣工程師參加iPhone 12的工程驗證測試（EVT）。這將導致iPhone 12的發佈日期可能會推遲。不過最新消息稱，疫情對iPhone 12生產和發佈的影響並沒有最初想象的那麼嚴重。

有報告指出，蘋果仍計劃在9月份的特別活動中正式推出iPhone 12，只不過iPhone 12上市早期依舊會面臨着供貨緊張的問題。

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另外，富士康集團大陸各廠區正緊密配合各地政府復工要求，依分批原則有序復工。早前分析師郭明錤在其最新報告中預估，鄭州富士康的復工率約在40–60%。公開資料顯示，鄭州富士康的員工規模在20萬左右，高峰時曾達到30萬左右。

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