偷情男女 Payme 過數成證據？免尷尬簡單五步設定私隱安全教學

數碼生活
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網絡世界雖然提供了無數便利，但由於訊息太透明，令大家除了武漢肺炎、口罩消息之外，還有無盡的「花生」笑料。

繼因為 Instagram 而爆出的「行山銀行」事件之後，近日就有男士因為偷情時用 Payme 過數予第三者而被「斷正」，最終被原配截圖放上網公審，引起一遍熱議。

事源為一女網民在較早前與男友分手後翻查 Payme 紀錄，發現原來前男友在雙方分手前居然已有第三者，男事主口裡說謊但期間的 Payme 紀錄卻被加註了餐飲甚至酒店的相關文字，而在分手後更加變本加厲……

仔細對應時間、搞清楚來龍去脈之後，女網民覺得不值，於是就將 Payme 紀錄截圖再放上 Instagram，期間有網民將內容截取，放到網上後迅即成為其工作界別的佳話（為保護當事人，圖片已對敏感資料打格處理）：

本來男女感情之事真的沒有對或錯，但 Payme 本身的私隱設計本身亦有問題，為何一個用以付款的 App，會將不認識的人士之間的付款資料都如廣播般公開出去？在事後，不少網民都指不想與身邊朋友分享這些資料、更不想知道朋友們與誰做過交易。

幸而 Payme 雖然預設將付款資料公開，但其實只要簡單五步就可以將資料設為不公開（點圖看詳細教學）：

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