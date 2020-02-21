Facebook遭美國稅局控逃稅涉90億美元！FB發言人反指政府應退稅？

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【Facebook涉嫌逃稅遭美國國稅居追控！】美國國稅局（Internal Revenue Service, IRS）起訴Facebook逃避了數以十億美金的巨額稅款，牽涉Facebook早年將盈利轉移至愛爾蘭子公司，因當地企業稅率低於美國，藉此規避應付稅項。此官司於今周二在三藩市（舊金山）稅務法院提堂，審理預計全長達一個月。

美國及愛爾蘭傳媒報導，美國國稅局IRS控告Facebook在十年前轉售軟件和商標等知識產權予愛爾蘭子公司時規避約90億美元（約港幣702億）稅款，其移轉訂價目的「企圖低估（這些無形資產）價值」。

Facebook的法律代表則稱2010年時Facebook海外業務才剛萌芽，公司擴張面臨風險，不能保證成功，因而提供相應的估價，甚至反指美國政府應該退稅。因為Facebook認為產權售價還應更低，以減少子公司支付金額，相對亦減少在美國的應稅金額。

Facebook近年因私隱及數據爭議備受壓力，CEO朱克伯格（Mark Zuckerberg）成了聽證會常客。不過他不會在今次逃稅官司中作供。（視覺中國）

2010年Facebook資產規模回望　控辯雙方各執一辭

Facebook發言人Bertie Thomson以電郵回應法新社查詢時表示是次官司涉及Facebook於2010年的一筆交易。Thomson指當年Facebook沒有流動廣告收益，國際業務也剛起步，數碼廣告產品亦未經驗證，故堅持交易決定正確。Facebook期待能在法庭上結束多年來爭端。據該公司說法，Facebook的國際業務擴張是早於2010年的首次公開招股和開發數碼廣告產品之前。

Facebook CTO（技術總監）Mike Schroepfer更於庭上作供形容該公司2010年的增長發展狀況「棘手」（messy），又補充稱Facebook當時只有很基本的基礎設施，得一支小型團隊來開發其流動手機App。（Wikipedia）

美國國稅局則於庭上指2010年是Facebook「無限增長」的一年，Facebook已經「國際化和全球化」並從試驗性廣告平台轉變為成熟業務，認為Facebook建立全球業務時故意低估了出售予愛爾蘭子公司的知識產權價值，減少在美國的應課稅金額。

法庭文件顯示從2010至2016年，Facebook愛爾蘭子公司向美國母公司支付了140多億美元的版稅和成本分攤款項。根據協議，Facebook子公司向美國母公司支付版稅以獲取商標、用戶和平台技術。

Facebook愛爾蘭子公司位於都柏林的總部大樓。Facebook於稅務法庭上辯稱，都柏林總部於2010年獲得了投資，開發了自己的技術並承擔了風險，因此可以肯定都柏林總部可錄得一定盈利。（Wikipedia）

至於美國國稅局可以追討的90億美元的稅款數字，如何得出來？2010年，Facebook把是次官司涉及的資產價值估為65億美元，但美國國稅局認為其實際價值是210億美元。根據Facebook最新10k財務申報文件預計，若然IRS勝訴，Facebook必須額外支付90億美元聯邦稅、利息和罰款。

法官將傳召Facebook高層出庭作證。除了前述的CTO Mike Schroepfer外，硬件主管工程師Andrew Bosworth、業務發展部門要員Naomi Gleit和Javier Olivan、以及CRO David Fischer均須上庭。朱克伯格 Mark Zuckerberg和COO Sheryl Sandberg則不會上庭。官司預計長達三至四個星期。

移轉訂價（Transfer pricing）：公司盈利轉移至稅率較低國家之子公司，是跨國公司的慣常做法。通常透過子母公司之間技術轉移或授權費用（如是次官司涉及的版稅），或委託代工等方式進行。將生產成本放於高稅率國家而將盈利灌至低稅率國家而做到節稅、避稅。2010年美國聯邦企業稅率為35%，愛爾蘭基本企業稅率為12.5%，Facebook未公布10年前就其愛爾蘭業務實際支付的稅率。外界認為，法官對此案之裁決結果將開先例。

綜合報導，資料來源：中央社Wall Street JournalFox BusinessIrish Times

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