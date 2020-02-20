Samsonite型格口罩袋2月21日網上限定開賣　一文睇清如何買！

【Samsonite肺炎口罩收納】為了抗疫、減低武漢肺炎（新冠肺炎／COVID-19）中招機會，人人口罩不離身，不過有時工作、食飯要脫下口罩，找紙巾或密實袋暫時收納又有點不方便（或不夠型）。最近Samsonite就「預告」將會推出抗菌口罩收納袋，售價亦相對地「親民」，值得考慮入手。

為了防範武漢肺炎（新冠肺炎／COVID-19）戴口罩出街已成香港人的日常事，可是食飯時總需要脫下口罩，需要利用密實袋來臨時收納。如果想有更好的選擇，或者大家可以考慮市面上一些口罩收納盒或袋。最近Samsonite就公布了將會在2月尾3月初，推出抗菌口罩收納袋：由韓國研發的抗菌口罩收納袋（越南製造），可以讓用家更衛生地存放口罩，更達至防污效果。

$15賣抗菌口罩收納袋，售價尚算合理（Samsonite FB）

而這雙層或設計的收納袋可分隔開已使用及未使用的口罩外，內膽採用抗菌布料，經ISO 20743:2013抗菌紡織品測試認證，可達至99.9%抗菌及抑壓細菌增生。另外，特殊防水塗層，防止口罩被沾濕。今次這個口罩收納袋將會在官方網店上限定開賣，暫定了2月21日中午12時開售，售價為$159，尚算親民（相對其他口罩收納盒或袋的售價，已不算很貴）。而且雙面設計的收納袋外觀設計亦算型格，總比起一般密實袋更「擺得上枱」。

如何買？前文已經提及過2月21日（五）中午12時於Samsonite官方網店限量出售，買家可以選擇「免運費」的「店鋪取貨」或另付100蚊「送貨上門」（如購滿1000蚊則可免運費）。官方預計最快3月10日左右出貨。

想快手埋單，當然最好一早申請及登入Samsonite網店先

當然，如果大家不大喜歡這袋的設計，仍可以考慮台灣等其他國家設計的口罩收納套、盒，其他網店同樣百零蚊，亦都可以考慮。

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