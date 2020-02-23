Samsung Galaxy Note 20系列或提早至7月發布　採用屏下鏡頭技術

在今個月頭，SAMSUNG 就為我們帶來 Galaxy S20 系列及 Galaxy Z Flip 手機，毫無疑問 Galaxy S20 系列絕對了2020 年度 5G 旗艦手機的指標。然而新機發布不足半個月的情況，網上就開始流出下半年旗艦 Galaxy Note 20 及 Fold 2 的消息。

考慮到 Galaxy S20 的命名方式，基本已確認新一代 Galaxy Note 將命名為 Galaxy Note 20 系列，而近日有消息指出該機將會提早至 7 月發布。按照以往的發布時間，Galaxy Note 系列發布大都定於8月份，而今年提早至7 月份，必然會令到各廠旗艦的發布時間再度推前。

除了提早發布之外，有傳 Galaxy Note 20 系列可能會首發屏下鏡頭技術，而早前消息指出 Galaxy Fold 2 同樣搭載屏下鏡頭技術，筆者估計兩部手機均有可能同場發布。規格方面，Galaxy Note 20 將搭載高通驍龍 865 處理器及 X55基帶，支援 5G 網絡，鏡頭方面頂配版將如同 Galaxy S20 Ultra 同樣採用 1億像素鏡頭及支援 100 倍數碼變焦。考慮到 S pen 的應用越來越成熟，究竟 Galaxy Note 20 系列會為我們帶來怎樣的功能呢?我們拭目以待。

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