Samsung S20 拍攝 8K 影片限制多！超耗空間也只是其次…

2020 年首個旗艦手機系列乃是出自 Samsung 之手的 Galaxy S20 三機，雖然鏡頭規格有所不同，但三機都有著一個共同賣點，就是都可以拍攝 8K 超高清影片。 不過可以拍攝 8K 也不一定是好事，事關這樣高清的影片同時也意味著大量的資源消耗。

Samsung 較早前回應傳媒查詢時，他們表明 Galaxy S20 系列的 8K 影片每分鐘將會耗用 600MB，換言之以一部沒有加入 MicroSD 卡，只有 128GB 容量的 Galaxy S20 而言，最多也只不過可以拍攝約 21 分鐘的 8K 影片。

Galaxy S20、S20+ 最低容量版本只有 128GB（圖 Samsung）

然而，實際上用 S20 拍 8K 影片亦不能拍攝時間如此長的影片，因為 Samsung 已經在系統內添加了大量限制，每次拍攝 8K 影片最多只能錄製 5 分鐘，同時會被鎖死在 24fps，又因為沒有多餘的畫面空間與資源而未能加入任何防手震效果。

Samsung 方面對 8K 影片的宣傳重點，除了高清之外還有強調在 8K 解像度之下，即使是畫面截圖都足有 3300 萬像素，可以媲美硬照（圖 Samsung）

Samsung S20 系列在 8K 影片拍攝上施加的種種限制與從前 4K 影片初初在手機上推出時類似，大多數是出於硬件上的規限，再加上空間消耗，用上手可能會不太爽快；不過如果閣下有足夠預算、能夠購買 512GB 版本的 S20 Ultra，再另購一張 1TB 的 MicroSD 卡的話，總共 1.5TB 的空間應該可以滿足對 8K 影片的拍攝需求。

資料來源：SamMobile、Samsung