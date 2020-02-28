Google申請恢復與華為合作！全因HUAWEI推出HMS嚴重影響利益？

上年五月 HUAWEI 被美國商務部列入黑名單後，Google 中斷與對方的合作，在其後上市的手機無法使用 Google 服務，當中包括 Youtube、Gmail 及 Google Play Store 等應用程式，然而近日有消息顯示事態或有轉機。

根據海外媒體報導，Google 已向美國政府提出申請，希望繼續與 HUAWEI 合作，為HUAWEI 智能手機提供 GMS 移動服務。Android 及 Google Play 副總裁 Sameer Samat 表示，Google 已向美國政府申請恢復兩者的業務往來，而除了 Google 之外，Microsoft 早前已恢復與 HUAWEI 的合作，讓手提電腦可使用 Windows 系統及其他Microsoft 服務。

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早前 HUAWEI 為解決 GMS 問題，已正式推出流動服務(HMS)代替 Google GMS 在 HUAWEI 手機上運行，並預備投入 10 億美元推出計劃，鼓勵開發者加入 HMS 生態系統，這計劃或會嚴重影響 Google 利益並吸引其他廠商仿效。

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