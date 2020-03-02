支付寶 AlipayHK 成首個澳門可用電子錢包　一文睇支援商戶名單

支付寶 AlipayHK 香港用戶在澳門即日可以直接付款，比起早前公布將會在 3 月內提供澳門服務的 WeChat Pay HK 捷足先登，成為首個支持澳門網絡的本地電子錢包。除了澳門外，官方更公布 AlipayHK 可以在日本大型連鎖便利店及 24 小時快餐店中付款。

支付寶 AlipayHK 香港電子錢包由即日起，可以在過萬間澳門本地商舖使用，支援商舗址會貼有 AlipayHK 標誌，當中包括威尼斯人、新八佰伴、小飛象葡國餐廳和恒友牛雜小食等熱門消費地點。記者個人最期望的 7-11 便利店，遺憾暫時尚未支援。

支付寶 AlipayHK 香港電子錢包由即日起可以在過萬間澳門本地商舖使用，成為首個支援澳門消費的香港電子錢包。（AlipayHK）

另外，AlipayHK 香港用戶除了去澳門不用擔心「唱錢」的問題之外，就連在日本使用都非常方便。根據支付寶香港官方公布，AlipayHK 電子錢包除可以在已經支援的大丸博多天神店使用外，已經逐步擴展至大阪、東京、沖繩等多個熱門消費景點，近日更加與日本大型連鎖便利店 LAWSON 及連鎖快餐店松屋合作，可以利用 AlipayHK 香港電子錢包在兩品牌旗下全線超過一萬五千間日本門店付款，更可以享有消費折扣優惠。