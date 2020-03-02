2019 手機銷售成績表出爐：Apple、Samsung 稱霸世界但除了中國…

2019 年對於手機界而言是十分精彩的一年，連同手機的全球總銷量也向上抽升，但究竟哪一部手機賣得最好？

市場調查機構 Counterpoint Research 及 Omdia 在早前就相繼發表了 2019 年的手機銷售市場調查結果，當中反映 Apple、Samsung 繼續在全球十大暢銷手機排行榜中佔有多數席位。

根據 Omdia 發放的數據，在 2019 年最好賣的手機為 2018 年發表的 iPhone XR，總銷量為 4630 萬部，不過排行第二的 iPhone 11 其實更值得留意，畢竟它在 2019 年 9 月才正式上市，以三個月時間就進佔第二位的確十分不簡單：

在 2019 年全球十大暢銷手機榜中，主要都是 Apple iPhone 以及 Samsung 出品的中低價機種，只有一部 Redmi Note 7 是出自中國廠商之手（圖 Omdia）

全球 10 大暢銷手機總計出貨數量逾億部，但如此龐大的數字，卻未能影響中國市場的市佔！？Counterpoint 在差不多時間發表的研究就指出，雖然 Apple 與 Samsung 在歐美各地都得以讓旗下機種排進頭五，但在中國市場的首五位，卻未見任何 Apple／Samsung 機種的蹤影：

在 2019 年，中國市場的頭五暢銷手機有 2 部是 OPPO 出品、2 部是 vivo 出品，而剩下的還有上半年發表的華為 P30；而在其他亞洲市場，OPPO 一樣做得不錯，其中 OPPO A5s 就越過了 Galaxy A50 以及 iPhone XR 成為首位（圖 Counterpoint）

在以上兩個圖表中，華為的成績似乎相當慘淡，不單 10 大不入，全球市佔頭 5 也就只有於中國榜上有名，但根據早前多個調查結果顯示，華為整體手機市佔並不低，目前仍然以 17％ 左右的數字力壓 Apple、成為市場第二 － 當然，如果沒有完整 Google 服務的情況持續，就要另當別論了。

資料來源：Omdia、Counterpoint、The Verge