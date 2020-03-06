【新冠肺炎】Apple Google 多個活動停辦　iPhone 9 恐發布無期？

因新型冠狀病毒（COVID-19）引起的「武漢肺炎」疫情繼續蓆捲全球，美國方面繼華盛頓及佛羅里達州之後，連加州亦受到波及，總部坐落於此的科技巨頭們如 Apple、Google、Facebook 都受到影響。

「武漢肺炎」實在累街坊！不止亞洲，在美國加州 Santa Clara 縣近日一連新增 6 例確診、累計已有 20 宗新冠肺炎的確診案例，縣政府衛生部門當即發布緊急指引，以防病毒進一步擴散。

不巧亦即美國著名的科技集中地「矽谷」就正坐落於此，即使在指引出台前，多間科技企業都已經實行遙距工作，甚至宣布將大型發布活動取消，例如 Facebook 宣布取消 F8 開發者大會、Google 原定於 5 月舉行的開發者大會 Google I/O 亦提早宣告取消。

除了加州總部受影響，Facebook 的西雅圖分部日前也因為有員工確診而需要整棟關閉（圖 Facebook）

不過更多人想知道的，相信還是早前傳聞的 Apple 新品發布會會否如期舉行。過去一年，一直有傳 Apple 將會推出更平價定位的 iPhone 9 / iPhone SE2，而多方消息在不久前仍然指出 Apple 會在 3 月尾的發布活動上帶來這部新機；然而經肺炎疫情洗禮，Apple 會如期舉辦大型活動的機會率似乎不高。

iPhone 9 據傳會採用 iPhone 8 的設計、讓 TouchID Home 鍵回歸，同時定價＄399 美元左右（圖 OnLeaks ）

當然，不舉行發布會，Apple 亦可以在網上直接公布新機，然而原先 Apple 是打算將此機推廣至中國、印度等對低價機需求更大的市場，以收復市佔失地，但市場分析指出因為疫情影響，下半年的手機需求亦會大幅下跌，相信即使 Apple 最終能將 iPhone 9 推出市場，其銷量都難以達標。

資料來源：The Verge、9to5Mac