2020 年乃 5G 起步年，最近在市場上已經出現了消費者都可以買到的 5G 手機，但沒有電訊商配合又豈能成事？ 3 香港（3HK）就率先發布 5G 服務，包括售價、月費計劃，甚至連上台出機的早鳥優惠，如果想要第一時間試用 5G 的話就要留意一下了。

3 香港 5G 下個月就用得、不過覆蓋範圍有限

3 香港公布旗下 5G 網絡將於 4 月 1 日正式投入服務（圖 3 香港）

3 香港（3HK）的公布，早前從政府拍賣中所得的 5G 頻譜將於 4 月 1 日正式生效，3 香港的 5G 網絡亦將同時投入服務，屆時只要在覆蓋地點及已開通 5G 網絡的用戶將可以享受到新世代的流動網絡體驗。

然而，首階段 5G 服務的覆蓋範圍有限，暫時就只有香港會議展覽中心、置地公司旗下甲級商場（包括置地廣塲、交易廣場一及二座、遮打大廈、歷山大廈及太子大廈）、長江實業集團旗下主要商場、香港國際機場及特選 3Shops等室內熱點可以率先得到 5G 網絡訊號。

對比起 4G 初登場時，是次 5G 的起步地區算是比較多，而 3 香港方面亦明言會逐漸將 5G 覆蓋推至全港更多地區。

月費＄388 起跳、平均每 GB 收＄3.9？

要投入新服務，消費者最關心的當然就是「收費」啦！3 香港 5G 服務出台的同時也公開了大家期待已久的 5G 月費詳情。

初期的收費架構比起現行的 4G Plan 為簡單，只有 100GB 及 200GB 兩個數據選項，而之下又再分「SIM-only」及「出機上台」兩種月費，分別就在於「出機上台」的月費較貴，不過會額外加送手機現金券，變相就是在月費之上另外出資月供新手機：

目前 3 香港的 4G Plan 由＄298～＄728 不等，平均每 GB 數據用量花費＄30～＄60，而如果升級至 5G Plan，雖然月費大幅提升，但因為可用的數據提升至 100GB 起，平均每 GB 計最便宜可以達到＄3.9，單看此數據的確是有其吸引之處。

5G 都有「早鳥」？為 Galaxy S20 系列度身訂做！

＄3.9／GB 都未夠優惠？3 香港還會在這段時間推出「Pre-5G 早鳥優惠」 ，在 5G 正式推出前，即由 3 月 5 日起至 3 月 31 日期間，3 香港客戶可以用更低價錢＄538 升級 100GB 5G Plan，而且更享有雙倍中港數據，以及讓上網優先度提升的 Net+ 服務：

以 3 香港「Pre-5G 早鳥優惠」出機，可以享有＄8,000 的手機現金券，當然是用來買 5G 手機啦！至於會是哪一部手機？近期市場其實也沒有太多新選擇，就只有 Samsung Galaxy S20 系列。

Samsung Galaxy S20 系列即將在 3 月 20 日正式在香港上市，是次有配合 3 香港於 3 月 5 日開始進行預訂，S20、S20+ 以及 S20 Ultra 三部機種的價錢分別為＄6,998、$7,998 及＄9,998 起，換言之透過 3 香港「Pre-5G 早鳥優惠」出機的話，剛剛好足夠購買 S20+。

全新 Samsung Galaxy S20 系列現已接受預訂，配合3香港上台計劃，機價減＄8,000，兼享5星級禮遇：任用數據連Net+服務、5G一到，更自動可享5G服務，再送 Galaxy Buds+無線耳機。（即按）https://bit.ly/2Tjny5G