【新冠肺炎】eBay禁止炒賣口罩及酒精搓手液　直接把相關產品下架

數碼生活
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自武漢肺炎（新型冠狀病毒、COVID-19）在各地爆發，全球都陸續出現炒賣抗疫產品的情況，口罩更是首當其衝。多個大型網購平台，都有賣家哄抬物價，利用疫情發「災難財」。eBay 有見及此，推出新的政策，禁止在平台上出售口罩﹑酒精搓手液等產品。

禁止發「災難財」

由於網上存在太多炒賣抗疫產品的情況，為了保障消費者可以用一個合理的價錢購買這類產品，eBay 公布了新的政策，禁止口罩、酒精搓手液、消毒濕紙巾等產品上架，以免平台助長炒賣的問題。有關的政策適用在現有和新產品上，eBay 表示正在刪除的相關產品。

大型網購平台 eBay 和 Amazon 上，都存在大量炒賣口罩的賣家（Google 圖片）

直至截圖前，在 eBay 直接搜索「3m 1860」，仍會看到有賣家以炒價出售(eBay 網站截圖）

武漢肺炎關鍵字眼都一概不留？

根據 CNBC 的報導，eBay 已經刪除了兩萬多個武漢肺炎相關的產品，同時如果產品的標題和描述中存在「coronavirus」、「COVID-19」、「2019nCoV」等字眼的話，也會被 eBay 下架。eBay 指出，這類產品有可能已違反美國多個州份有關炒賣的法律，要求賣家留意 eBay 的災難政策（Disaster and tragedy policy），禁止在這段時間炒賣獲利。

eBay 現時情況

筆者到 eBay US 的網站上，搜尋關鍵字「coronavirus」、「face mask」，仍能找到有賣家出售口罩，不過大部分的賣家都並非來自美國，目前未知 eBay 執行政策的力道有多強，但如果因此可以減少炒賣問題，的確對當地的消費者是一件好消息，畢竟武漢肺炎的疫情有蔓延到歐洲和美國的趨勢。

資料來源：TheVerge

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