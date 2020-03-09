OPPO Find X2 Pro深入評測：新旗艦機展示對「極致全能」的追求

3月6日，OPPO Find X2系列發佈。兩年前驚豔全球的Find X系列來了一次華麗的轉身。讓我們看到了完全不同的Find X2 Pro。然而其中不變的，是OPPO對於「極致全能」一詞的追求。

OPPO Find X2 Pro繼承了OPPO迄今為止最棒的屏幕、拍照、充電、性能、通信乃至機身設計……它身上有太多值得我們探討的地方，可以說，這幾乎是一部完全嶄新的手機。熟悉Find系列的朋友都知道，它的每一款產品都幾乎稱得上的是「敢為天下先」的代表，這一次的Find X2 Pro更是如此。話不多說，就讓我們快速進入今天的評測內容，來看看這部幾乎集合OPPO所有頂尖設計的產品究竟有多出色。

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屏幕：高刷新率+高色域+高分辨率 高，實在是高

首先，讓我們先來聊聊OPPO Find X2 Pro的這塊屏幕：6.7吋、120Hz高刷新率、3168*1440分辨率、10bit色深+O1超感畫質引擎。這就是OPPO Find X2 Pro成為如今手機行業裏絕對一流屏幕素質的所有原因。

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首先是刷新率，去年的諸多產品將高刷新率這一概念成功科普，高刷新率也成為了如今高端手機幾乎必備的一個屬性。而到了今年，OPPO Find X2 Pro則將高刷新率由去年的90Hz提升到了120Hz，是普通手機（60Hz）的整整一倍。

由於人眼對於幀率的識別是沒有上限的，相較於60Hz來說，120Hz的屏幕在使用上會更為流暢，用戶在使用120Hz高幀率屏幕後，再去看60Hz刷新率的屏幕，就會變得很難適應。

市面上同樣存在高刷新率的LCD與OLED屏幕，可LCD屏幕材質在高刷新率屏幕時代卻處於下風，其原因是LCD的拖影問題無法有效解決。高刷新率LCD屏幕雖然擁有較好的產品參數，可實際體驗中大打折扣，而每個像素都能自發光的OLED屏幕大幅度改善了LCD屏幕的拖影問題。

OLED屏幕在發光原理上有先天優勢（中關村在線授權使用）

對於OPPO來說，一款頂級旗艦的屏幕，高刷新率只是錦上添花的那朵「花」，整個「錦」也是極為重要的。所以OPPO Find X2 Pro的這塊屏幕除了高刷新率外，在其他方面也有着極為強悍的素質：3168*1440分辨率，高達513ppi的像素密度，5000000:1對比度，全新E3發光材料，最高800nit的全局亮度，哪怕是在60Hz刷新率下也有極為出眾的表現。

而高刷新率屏幕還需要整個系統的配合，就連配套的動畫也必須有足夠的幀率，除了系統上的優化之外OPPO還為這塊屏幕的高刷新率配備了頂級屏幕IC和獨立的MEMC芯片。

如果將高刷新率的屏幕比作一個「舞台」，那麼舞台上的「演出」也必須要有高幀率的表現才能給觀眾帶來出色的觀感使用體驗。到了120Hz刷新率的舞台上，是時候給「演出」增加更高的幀率了。

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為了打造更流暢的體驗，OPPO為這塊120Hz的屏幕搭載了頂級的TPIC（觸控驅動IC）和最好的DDIC（屏幕驅動IC）。120Hz的刷新率意味着單幀的運算時間必須小於8.3ms，而OPPO通過頂級SoC的硬件性能和系統底層的軟件優化，進一步降低了高幀率的單幀運算時間。至此，高幀率屏幕的使用體驗已被OPPO完全打通了。

但這不能完全優化高幀率屏幕的一個瓶頸——雖然你有了高刷新率的硬件設備，但是要知道我們常見的影視資源內容幾乎都是30幀，遠低於OPPO Find X2 Pro這塊屏幕刷新率的承載極限。在這種情況下，如果要提高視頻流暢度，通過「補幀」來實現是最有效的辦法，即高端顯示器上常用的MEMC（MotionEstimate and Motion Compensation）技術。

未開啟MEMC（圖左）和開啟MEMC（圖右）（中關村在線授權使用）

MEMC的原理是通過像素級運動矢量計算來補充中間幀畫面，將原本低幀的內容提升成為高幀內容，讓畫面運動中的過渡更加連貫順暢。這種技術常用於高端電視。

手機內置的SoC對於MEMC計算能效並不算高，所以OPPO為這塊屏幕專門研發了MEMC(motion clear)動態插幀技術，可將30幀一下的視頻大幅度提升至60幀甚至120幀，讓OPPO Find X2 Pro這塊屏幕的性能100%得到釋放。

OPPO對於屏幕的野心不止於此，對OPPO來說，頂級的屏幕需要足夠的「流暢度」外，還需要色彩！對於用戶而言，最直觀的也必然是色彩。

提升屏幕色彩最直接有效的辦法是提升屏幕所能顯示色彩的數量，屏幕色彩的變化從256色到6萬5千色，再到26萬色最後達到目前主流的1600萬色（8bit色），而OPPO Find X2 Pro這塊屏幕的色彩可以達到10億色（10bit色），是主流標準的64倍。這樣的色彩即使放在顯示器上，也是專業級水準。

1600萬色（8bit）和10億色（10bit）的顯示區別示意圖（中關村在線授權使用）

OPPO為了確保每一部Find X2 Pro都具備極高的色彩精準度，不僅邀請業內頂尖色彩專家進行指導，還在生產中增加了專門的色彩調教環節。最終實現了在Find X2 Pro 默認顯示模式下，JNCD≈0.8，這個色準表現已經超過了iPhone 11 Pro Max。

為了保證這塊屏幕在不同環境下人眼仍然能夠獲得相對一致的觀感體驗，OPPO為這塊屏幕增加了獨立色温傳感器，能夠根據環境光自動調節屏幕色温，使屏幕顯示與環境色無縫過渡。

當然，OPPO的「十億色彩野心」不止是體現在屏幕上，也體現在影像系統上。在這裏我們先按下不談，接着從屏幕往下看：

外觀設計：質感與輕薄的較量握持與觀感的平衡

對於外形設計，OPPO一直是出挑的。從Find X上，我們就能看到「平衡」一詞在OPPO設計中的重要地位。而這一次Find X2 Pro在延續了Find X系列簡單和優雅的同時，又進一步的把平衡貫穿到了機身上的每一個細節上。

OPPO Find X2 Pro機身依舊延續了Find X上圓潤的造型，正面為一塊6.7吋QHD+級別的雙曲面挖孔屏。雖然相比FindX的升降結構，OPPO Find X2 Pro的挖孔可能沒有那麼的「極致」，但是卻在機身重量和內部空間上做到了平衡。因此，這也是Find系列首部支持IP68級別防護的手機。除此之外，機身厚度也從上一代的9.6mm降低到了如今的8.8mm（素皮版為9.5mm）。

不止如此，相比較於Reno3 Pro的正面設計，OPPO Find X2 Pro的邊框進一步收窄。左右邊框僅有1.4mm，上下兩個邊框也只有2mm左右。可以說是OPPO迄今為止上下邊框最窄的手機。更重要的是，這一次OPPO Find X2 Pro將手機的曲率設定在67.8°，同樣是為了平衡考慮——一方面雙曲面的設計保留了絕佳的握持手感，另一方面則把曲面屏對於誤觸和畸變帶來的影響降到最低。

接下來讓我們看看機身背部——這一次的OPPO Find X2 Pro加入了兩種全新的材質：陶瓷和皮革。我們拿到手的則是其中的素皮版本，藉助全新的材質，這一次的OPPO Find X2 Pro在手感和觸感上提升非常明顯。新材質對比玻璃更加親膚的同時，手感也更加細膩柔軟，而且完全不會有指紋沾染的煩惱。同時皮革採用的茶橘色非常大膽，搭配機身左下角的金屬銘牌LOGO設計，給人感覺更像是一件飾品多過手機。

此外，在165.2*74.4的機身三圍下，OPPO Find X2 Pro依然塞入了一顆大尺寸的X軸線性馬達，雙揚聲器和IP68級別的防水防塵。可以說，這一次的OPPO Find X2 Pro絕對是OPPO集工業設計和美學設計的一次大成之作。

影像：數量≠質量 技術才是硬道理

在三攝已經成了及格線，四攝、五攝層出不窮的今天，OPPO Find X2 Pro依然選擇在旗艦手機上配置三個攝像頭顯然是一件有勇氣的事情。然而當我深入了解了OPPO Find X2 Pro的影像性能之後，我發現其實這三顆攝像頭已經完全夠了——不僅如此，甚至比市面上大部分的多攝像頭模組做的更好。

OPPO Find X2 Pro後置三攝（中關村在線授權使用）

首先讓我們來了解一下為什麼手機需要多攝像頭：就如今的手機影像系統而言，最重要也是最核心的自然是對相機焦段的補全。目前絕大多數的主流鏡頭其實也就是一顆超廣角、一顆廣角加上一顆長焦即可。至於其他的虛化鏡頭、微距鏡頭等，要麼可以與其他鏡頭功能相融合，要麼乾脆就可以覆蓋在三攝系統之內。

不過還有一個例外，那就是類似華為和三星旗艦會搭載的ToF鏡頭，這一鏡頭對成像的幫助主要體現在提升影像系統的對焦性能上。不過ToF也有其自身的侷限性，那就是拍攝主體與手機距離不能太遠，否則ToF鏡頭也是個「擺設」。

首發IMX398的OPPOR9s（中關村在線授權使用）

那麼有沒有可以全場景提高對焦性能的技術呢？我們之前聽過的全像素雙核對焦技術就是為此研發而來的。像此前OPPO R9s就是國內最早一批用上全像素雙核對焦對焦技術的手機。只不過後來IMX586等採用quadBayer陣列的傳感器逐漸增多，這一技術也只在Sony、三星的旗艦手機上得到了保留。

不過OPPO Find X2 Pro的出現解決了這一問題——它定製的大尺寸IMX689為我們帶來了完全不一樣的東西。1/1.43的大尺寸和2.24°（四像素合一後）的單像素尺寸都進一步刷新了前代傳感器的記錄。據OPPO官方數據稱，這一次IMX689的感光面積對比前代增加了96%，感光靈敏度更是提升了130%。

除此之外，最重要的就是IMX689首發的全像素全向對焦技術，它利用了quadBayer的四像素排布方式，大大提高了暗光環境下的對焦成功率。根據OPPO提供的數據，即使在1.25lux的極暗環境下，對焦成功率依然有97%。讓用戶隨手一拍的成片率更高，也有更大的可能抓拍到生活中的精彩瞬間。

除了主攝像頭之外，OPPO Find X2 Pro還奢侈的使用了一顆IMX586作為手機的超廣角攝像頭，搭配從Reno十倍變焦版更近一步的潛望式攝像頭，徹底完成了在焦段上的覆蓋。除此之外，超廣角攝像頭還支持3cm的微距拍照，主攝上方的獨立色温傳感器更能輔助拍攝讓照片色彩更加精準。以上三者合力，讓OPPO Find X2 Pro在最大可能節省了機身空間的同時，擁有了頂尖的影響實力。

（中關村在線授權使用）

除此之外，還記得我們在屏幕那部分提到過的10bit色深嗎？OPPO Find X2 Pro為你提供的是全面的十億色彩：除了屏幕顯示之外，OPPO Find X2 Pro還是業內首款支持12bitRaw數據圖片的手機。作為專業用戶，它能夠提供更多更大的後期圖片處理空間。讓你能拍到、看到更豐富的色彩，完整體驗OPPO為你提供的10億色彩空間。

話不多說，接下來讓我們來看看OPPO Find X2 Pro的樣張表現：

（中關村在線授權使用）

首先是Find X2 Pro自Reno十倍變焦版上繼承而來的變焦能力，可以看到三顆攝像頭協同工作之下，已經能夠覆蓋16-160mm的焦段，同時樣張的可用程度也非常高。不同焦段的色彩一致性保持的非常不錯。

（中關村在線授權使用）

更重要的是，這一次得益於Find X2 Pro全新的主攝CMOS，手機的暗光拍攝能力得到了極大的加強。因此，即使是弱光環境下，你依然能夠得到非常清晰的照片。即使是五倍變焦之下，建築上的字依舊清晰可見，並且沒有過曝或者不足的情況。

除了變焦能力之外，我們還用OPPO Find X2 Pro拍攝了很多樣張，可以看出對比前代的IMX586而言，這一次新的CMOS給它帶來的非常明顯的提升。無論是近景拍攝的虛化水平、顏色紋理的保持還是複雜光環境下的曝光，這一代的Find X2 Pro都稱得上是最近OPPO表現最好的一次。

影像系統除了靜態的圖片之外，視頻同樣是極為重要的一環。更何況5G時代到來，人人都是Vloger的可行性更高，人們對於手機視頻能力的需求和要求也就更高。此前的Reno2、3兩個系列，均是在視頻錄製上各有突破的產品。而這一次OPPO Find X2 Pro在繼承了OPPO的視頻超級防抖模式的同時，還對此進行了進一步的升級——它所使用的10億色LiveHDR視頻錄製功能同時集成了10bit視頻採集、HDR算法以及OPPO內置的色彩管理和調教，讓OPPO Find X2 Pro能夠實現更高動態範圍、更廣色域的實時HDR視頻拍攝以及預覽。

（中關村在線授權使用）

（中關村在線授權使用）

以上兩張Gif僅為簡單的示意，更多關於OPPO Find X2系列的防抖評測，請關注我們後續的更多內容。

性能：Snapdragon 865、LPDDR5……堆的不是料，是技術！

在自家的頂尖旗艦上，OPPO從不吝嗇。Qualcomm Snapdragon 865+X55的組合是意料之中，12+256/512GB的存儲搭配也稱得上目前的頂尖水平，LPDDR5、WiFi6這些性能自然該有的全都有。除此之外，65W快充、SA&NSA 5G網絡支持、雙立體聲揚聲器、X軸震動馬達等每一個細節OPPO都力求給你最好。

OPPO Find X2 Pro內置高通第二代5G基帶——高通X55，這款芯片採用最新的7nm製程工藝，功耗更低，續航更強。

相比第一代高通5G基帶，高通X55支持5G NR mmWave和6GHz以下全球所有頻段，並支持TDD和FDD運行模式。高通X55可實現最高7Gbps的下載速度和最高3Gbps的上傳速度，同時支持Category22 LTE實現最高2.5Gbps的下載速度。我們首先測試OPPO Find X2 Pro在5G網絡下的表現。

Speedtest實測，OPPO Find X2 Pro的5G的下載速率為639Mbps，上傳速率達到了77Mbps。（注：當前的5G測速數據因受到網絡、內容源服務器、周邊環境、同時在線用戶規模等因素影響，數據存在一定的波動屬於正常情況。本次測試地點覆蓋不夠全面，無法完全體現OPPO Find X2 Pro對於5G的支持。）

5G網絡環境下，OPPO Find X2 Pro軟件下載速度表現也是極為優秀的，穩定在70MB/s上下，遊戲下載速度較4G有大幅度提升。當然，這個速度尚未達到最高值。若是5G網絡環境足夠好，手機下載速度突破100MB/s也不是問題。

5G網絡下的遊戲檢測來看，不論是《王者榮耀》還是《和平精英》的延遲均保持在極好的延遲狀態。這還只是在5G NSA網絡的情況下，當5G-SA網絡大面積推廣後，遊戲延遲會進一步降低。

同時，OPPO為了釋放高通X55這款5G基帶的潛力，設計出360°環繞式天線，通過多路天線實現帶寬疊加與全模智能切換。手機根據用戶在不同場景下的握持姿勢，全模智能匹配信號最好的天線群，保證信號強度、網絡更穩定。這樣的設計為OPPO Find X2 Pro的5G通訊提供澎湃動力。

雖然無趣，我們還是對OPPO Find X2 Pro進行了跑分測試，成績如下：

簡單來說，OPPO Find X2 Pro在性能方面絕對不會讓你有任何的擔憂，無論是綜合性能亦或是5G通信能力，都表現的非常強勢。

當然，是騾子是馬還要拉出來遛遛。我們選取了以「吃配置」著稱的《和平精英》、首個支持高刷新率的《QQ飛車》和當前非常火熱的《王者榮耀》，將各項特效均拉到最高，看看OPPO Find X2 Pro的實際水平。

可以看到，OPPO Find X2 Pro充分發揮了自身硬件的實力，三款遊戲都能以幾乎全程滿幀的狀態跑完全程，尤其是120幀跑完的《QQ飛車》，完美發揮了這一塊高刷新率屏幕的魅力。

續航充電方面，OPPO Find X2 Pro則繼承了Reno Ace上的SuperVOOC 2.0超級閃充技術。高達65W的充電功率帶來的提升幾乎是肉眼可見的：在插入電源適配器的開始，OPPO Find X2 Pro的充電速度就在屏幕上以百分比形式呈現出來，切實體現了什麼叫「充電5分鐘，開黑2小時」。

實際測試中，OPPO Find X2 Pro在5分鐘就為手機充進電量23%，而OPPO Find X2 Pro的電池容量額度為4260Ah，換言之，65W SuperVOOC 2.0超級閃充技術加持下的OPPO Find X2 Pro，在5分鐘內就可衝入接近1000mAh電量。

為了直觀體現OPPO Find X2 Pro的充電速度，我們進行了半小時充電測試，每隔5分鐘進行記錄，得到結果如下：

（中關村在線授權使用）

因為OPPO Find X2 Pro的電池略大於此前我們測試的Reno Ace，充電30分鐘後它將電池充入了足足97%。而隨後則進入了涓流充電階段，最終充滿的時間定格在了38分鐘。

當然，畢竟是首款QHD+、120Hz的屏幕，雖然有着4260mAh的電池，可能大家也難免會對產品的續航能力有所懷疑。為此，我們我們也對這款手機進行了5小時重度使用續航測試。（其中刷新率設定為固定120Hz，屏幕分辨率選擇智能分辨率）

5小時重度使用續航測試為：拍照測試（30分鐘）、視頻播放測試（60分鐘）、社交測試（30分鐘）、即時通訊（30分鐘）、網頁瀏覽（30分鐘）、遊戲測試（60分鐘）、在線音樂（30分鐘）、電子書（30分鐘）。

（中關村在線授權使用）

可以看到，OPPO Find X2 Pro在5小時重度續航測試裏依然保持了不錯的成績。保證正常的使用一天一充還是沒有任何問題的。考慮到這是我為了「極限測試」選擇了全程120Hz刷新率的結果，那麼日常使用中續航表現可能會更好。

綜合來看，OPPO Find X2 Pro整體的調教已經非常出色，在能夠充分發揮自身硬件性能的同時，又能有非常不錯的功耗表現。這一方面依賴於OPPO底層系統針對手機性能需求預判進行的CPU調度，另一方面智能分辨率和智能刷新率的加入也能讓用戶在該極限體驗的時候有科技的快感，讓你在日常的狀態下又能足夠節能。從而保障了Find X2 Pro續航及極限科技的完美融合。

系統：首發ColorOS 7.1 這個系統「又美又颯」

ColorOS 7.1繼續延續大版本的輕視覺設計體系，無邊化理念搭配更加舒適的色彩能給用戶帶來愉悦的視覺感受。在此基礎上，ColorOS 7.1進一步降低系統色彩的飽和度，讓色彩更加淡雅、簡約，有效降低長時間使用的疲勞感。

當然，色彩的變化只是ColorOS 7.1設計改進的冰山一角，新系統還提供了矩形、鵝卵石、材料三種風格迥異的圖標體系，每套圖標均由設計師精心打造。此外，ColorOS 7.1還開放了自定義桌面圖標的權限，用戶可以自主調整圖標大小、形狀和尺寸，也就是說，新系統在追求輕量化理念的同時，也充分考慮到了用戶不同的審美傾向。

壁紙的設計也是如此，ColorOS 7.1為用戶提供了多套別具風格的藝術壁紙，其設計靈感來源於「見本真、見自然、見構成、見人文、見生活、見未來」六大主題，可以滿足不同用戶對視效設計迥異的美學追求。

此前輕動畫的應用讓ColorOS 7在高刷屏幕上大放異彩，適用高幀率的Quantum全新量子動畫引擎加持貝塞爾曲線差值器來描述元素的緩動起始運動，符合物理直覺的速度與慣性感的動畫效果流暢細膩。在ColorOS 7.1上，諸如刪除APP、充電動畫、天氣動畫等系統動畫進行了重新繪製，兼顧了全局設計，從而帶來了不僅流暢，而且舒適的視覺效果。

當然，新系統不僅帶來了視覺升級，音效上也帶來舒適的聽覺感受。此前ColorOS與丹麥知名音效公司epicsound合作，模擬真實物理世界聲音並化繁為簡。在OPPO Find X2 Pro上，OPPO Relax音效配合杜比全景聲系統為用戶帶來了用於輔助呼吸、睡眠、專注的呼吸練習、背景純音樂和環境白噪音，從而讓用戶實現身心放鬆的效果。

值得一提的是，ColorOS 7.1還支持全天候暗色模式。也許有些朋友覺得暗色模式就是黑色主題，但事實遠非如此簡單。ColorOS 7.1的暗色模式對頁面層次進行了區分，有效改善了暗色對比度，降低了視覺疲勞的可能，從而讓暗色模式滿足任意場景的閲讀需求。

如果說以上部分是ColorOS 7.1美的部分，但是她也有着自己英姿颯爽的一面：為了從底層保障系統流暢性UI First擁有四大技術加持。

（中關村在線授權使用）

OPPO Find X2系列的硬件配置可謂奢華，如何讓硬件發揮更大的性能潛力無疑是非常重要的課題，而這也恰恰是ColorOS7的強項之一。系統採用了UI First技術，中包含了雲智能編譯、智能內存優化、智能即時響應、軟硬結合抗老化多方深入優化技術，構建了智能高效的任務調度、內存回收和管理、IO訪問體系，從底層保障了手機的流暢性。

總結：厚積薄發的技術換來頂級用戶體驗

毫不誇張的說，OPPO Find X2 Pro幾乎是我用過的最「平衡」的Android手機：重量和功能之間的平衡、拍照性能和影像模組體積之間的平衡、屏幕手感和視覺感受的平衡……但它卻也是我用過最「極致」的OPPO手機，對頂級屏幕的再一次刷新、對10億色彩系統的堅持和統一、對手機用料的幾近「奢侈」。

如果說一年多以前Find X的發佈是以新鋭先鋒的概念重新將Find系列帶回大眾的視野；那麼這一次的OPPO Find X2 Pro則很有可能昭示着Find系列的「王者歸來」。將近兩年的打磨讓OPPO Find X2 Pro幾乎凝聚了目前OPPO所有的頂尖技術：潛望式長焦鏡頭、聯合定製CMOS、頂級的屏幕素質和色彩管理系統、65W SuperVOOC 2.0快充、IP68級別防護……

目前來看，OPPO對於市場的細分已經非常完善，唯一略顯欠缺的可能就是定價超過6000元的真·旗艦市場。而OPPO Find X2 Pro的出現無疑昭示着OPPO對於這一市場的野望，2020年極有可能是5G手機市場爆發的一年，OPPO Find X2 Pro通過強勢創新進一步刺激市場，的確是一個明智又充滿魄力的絕對，同時也是進一步加強用戶品牌認知，展示自我技術的契機。因此，我們非常期待OPPO Find X2 Pro在國內和國際市場上的表現。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】