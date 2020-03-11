HUAWEI App Gallery本地已上架App一覽　沒有Google服務夠用嗎？

近期 HUAWEI 成日都講 HMS，當中內含大量應用程式的 AppGallery 更是在整個 HMS 上扮演最重要的角色，而現時 AppGallery 每日都不斷有新 APP 加入，並將會成為 Play Store 及 App Store後，全球第三大應用商店。究竟今時今日 AppGallery 上又有幾個本地應用？

今日 HUAWEI Mate Xs 5G 發佈會上表示，目前HUAWEI AppGallery 是全球三大應用程式市場之一，於全球 170 個國家服務 4 億 個每月活躍用戶。而在香港這邊，最近已有逾 70 個與用戶生活息息相關的應用程式於 HUAWEI AppGallery 上架，當中包括（點擊大圖查看各類列表）：

銀行、投資類

+ 2

購物、飲食類

+ 11 + 10 + 9

便捷生活類

+ 7 + 6 + 5

旅遊、出行類

+ 8 + 7 + 6

媒體、娛樂類

+ 18 + 17 + 16

大家更可以於 AppGallery 內的「心願單」 上，輸入想加入的應用，當能用上架後就會自動下載到 HUAWEI 手機上 。此外，HIUAWEI HK 為了解決用戶使用 HMS 的問題，特意設立一條專線供 HMS 用戶查詢，電話： 8128 8810

Huawei AppGallery 內的「心願單」（Mobile Magazine授權使用）

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