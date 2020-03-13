ASUS ZenBook 14 上手玩：纖薄機身攜帶輕鬆　雙螢幕效能多元化

【ASUS 華碩 ZenBook 14】近日多了 home office 的機會，不少人都開始留意 notebook。如果你不只是追求效能，更想要一部擁有突出外表的 notebook 的話，這篇 ASUS ZenBook 14 的試玩介紹，應可以作為買機前的參考。

「煞食」外表

一般介紹 Notebook 都是直接由機能入手，但這部 ZenBook 14 的外表真的不能忽略，ASUS 大肆在新型的 notebook 外殼上使用同心圓設計，金屬機身不論是視覺，還是觸覺都讓人覺得高格調。ZenBook 14 更使用出眾的皇家藍飾面，搭配機內的玫瑰金細節，設計比起其他 notebook 出眾，承繼 ZenBook 一貫的矚目外表。

最新版的 ASUS ZenBook 14（陳錦洪 攝）

同心圓設計的外殼是 ASUS 近年常用的特色（陳錦洪 攝）

筆白試用的版本叫價 $12,998（陳錦洪 攝）

最細 14 吋notebook？

ZenBook 14 號稱是全球最細的 14 吋 notebook，淨重約 1.26 kg（H：1.69cm x W：31.9cm x D：19.9 cm）。細小的機身要容納 14 吋的的螢幕，靠的就是 NanoEdge 2.9mm 超薄邊框，屏佔比高達 92%。就算隨時要帶出街使用，ZenBook 14 的大小和重量都非常適中，便攜性極高。

ScreenPad 2.0（陳錦洪 攝）

可當手字板使用（陳錦洪 攝）

變成 NumPad 也沒問題（陳錦洪 攝）

雙螢幕多工操作一流

ZenBook 14 採用基本的 FHD（1920 x 1080) 16:9 IPS 螢幕，文字﹑圖案和顏色的表現符合基本要求。再配搭觸控功能，用家能更靈活操作桌面上的程式，甚至是專業的製作，如音樂﹑剪接﹑修圖等。但 ZenBook 14 的重點仍是雙螢幕的多工效能。

副螢幕甚至可以同時開多個分頁，不過這樣的實用性較低（陳錦洪 攝）

聽歌睇 MV 的效果反而不錯...（陳錦洪 攝）

Notebook 比桌上電腦的好處就是夠方便，不過隨工作或娛樂需要，一個螢幕很多時都不夠用，但使用外置螢幕又失去了便攜的優點。ASUS 近年的 notebook 都有解決到這個問題，TouchPad 直接改成一個較細的 ScreenPad 2.0，加強操作性。5.65 吋的副螢幕，支援 ScreenXpert 軟件變化多類型的使方法，如數字鍵﹑手寫板﹑Doc Xpert 和 Sheet Xpert 的文書使用等。ScreenPad 2.0 可以自行調整解像度為 2,160×1,080 或 1,000×500，不過要在細螢幕上看文字其實不太可行，用作快捷軟件操作會更合適，如打開 Spotify﹑YouTube 播放音樂。

文書機以上的硬件規格

ZenBook 14 升級至第十代的 Core i7-10510U 處理器﹑16GB LPDDR3 記憶體﹑1TB PCIe SSD 和 NVIDIA GeForce MX250 獨立顯示卡。在保持充電的情況下，剪片﹑執相，以及開中階畫面效果打機也不大問題，當然螢幕本身的幀數和圖像處理也不及電競 notebook，但工作完用來放鬆一下完全沒有挑剔的地方。

筆者比較驚喜的是 ZenBook 14 的內置音效，使用 SonicMaster 立體聲喇叭，提供環繞聲效果，加上由 harmon kardon 調音，睇片和聽音樂的效果也相當出眾。另外，USB﹑Type-C﹑HDMI 輸出 應有盡有，最重要的是重新加入 microSD 讀卡器，筆者認為這是 notebook 必須配備的端子，不過沒有 LAN 線接頭，改為附送 USB - LAN 的轉接線，有需要時才拿出來使用。