台灣新法令手機不得標示「中國台灣」否則禁售　原來因為華為？

台灣針對手機及平板電腦等電子設備標示「中國台灣」問題再下重招，若不改正，將會廢證禁售，違法輸入、販售業者會被罰最高30萬元新台幣（港幣約8萬元）。

去年底，華為（HUAWEI）P30、P30 Pro、nova5T等3款在台灣銷售手機，被發現更新系統時突然把「來電紀錄」、「時區設定」、「軟體保固地區」等資訊中的「台灣」改成「中國台灣」，在當地引起爭議。

台灣禁手機及電子產品標示「 中國台灣」 強硬聲明維護尊嚴

台灣國家通訊傳播委員會（NCC）當時立即要求相關產品下架，指明即日起手機及平板產品須正確呈現「台灣」標示，否則撤銷認證。華為台灣總代理訊威技術總經理雍海亦強調會遵守並配合台灣法令，後來華為未再繼續出售該3款手機。

（資料圖片）

NCC昨日（3月11日）更通過修正草案，未來手機、平板設備若在產品與包裝上標示「中國台灣」字樣，將禁售甚至廢止審定證明。

為確保未來取得審定證明之電信終端設備，相關韌體或軟體之顯示不再發生標示「中國台灣」等誤導或貶損我國國格之情形……國家通訊傳播委員會（NCC）今（11）日第900次委員會議通過「電信終端設備審驗辦法」第20條修正草案……

近期部份取得審定證明之電信終端設備標示「中國台灣」，損害我國家尊嚴及使用者權益。為避免未來類似情事再次發生，已修正終端審驗辦法，增訂第20條第2項第4款規定，以完備法制、擴大適用範圍至所有電信終端設備。

NCC指明，待完成修正案，「已取得審定證明之電信終端設備之本體、說明書、包裝盒、內建韌體或軟體之熒幕顯示，有損害我國國家尊嚴之情形，經限期改正仍拒不改正者，NCC或原驗證機構將予以廢止其審定證明」。

（NCC）

修正草案最快2個月內上路，意味可能於5月中實行。