Samsung挑戰Switch？手機加手掣變遊戲機　三星新專利曝光

在2019年9月三星電子（Samsung）向世界知識產權局WIPO申請了一項名為「輔助控制電子設備或移動終端」的專利，隨後於2020年3月12日被正式收錄，專利中涵蓋了三星遊戲手掣的相關設計說明和專利草圖。

用手機來玩遊戲有個先天缺陷，那就是觸控屏幕並非是操作遊戲的最佳體驗，更多玩家青睞於遊戲手掣或者鍵盤鼠標，在不久的將來三星有望通過專利的遊戲手掣，來滿足我們的遊戲需求。

▼▼▼點圖即睇三星遊戲手掣的專利草圖▼▼▼

據專利顯示，用戶可以將手機從上方滑入手柄中，左右兩側都有幾個控制按鈕。左側可以看到一個操作桿、D-pad和兩個小按鈕。

右側也採用相同的設計，不過D-pad變成四個獨立的按鈕。此外在手掣的前端還有兩個按鈕，背面也有兩個觸發器。

如果你不希望手機在長時間的遊戲過程中變得太熱，因此這款手掣上配備了兩個風扇，分別位於左右兩測，通過背面的圓形開口進行散熱。

為了提高遊戲時間，手掣左右兩側都裝備了電池，提供更長的續航保證。

還內置振動電機，用戶在遊戲過程中可通過遊戲板直接獲得反饋，移動遊戲控制器配備有麥克風和音頻模塊。

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