【新冠肺炎】全球多間Apple Store將暫時關閉　竟有一個地區例外

新型冠狀病毒（武漢肺炎、COVID-19）已在歐美地區肆虐，意大利、美國等地更是首當其衝。疫情除了令大家多留在家中外，更打亂了很多科技產品的發布和展覽。Apple 才剛公布 WWDC 2020 將會改成 Online 進行，今天（3 月 14 日）再宣布將會把全球部分 Apple Store 暫時關閉。

部分 Apple Store 暫時關閉

今日 Apple CEO Tim Cook 宣布，因應全球的武漢肺炎疫情，將會暫時關閉部分 Apple Store，直至 3 月 27 日，希望藉以保障員工和顧客的安全。雖然 Tim Cook 指，如果客人需要售後服務的話，仍可以透過 Apple 官網聯繫，但估計這段時間也不能預約 Genius Bar 進行硬件的維修。目前未知顧客的保養時間會否被延長。

Apple Store New York（Google 圖片）

大中華地區除外

Tim Cook 表示，由於大中華地區的更新確診數字已經大幅下降，所以這次的政策不包括大中華地區的 App Store，亦即是中國、香港的 Apple Store 恢復正常運作。同時，除大中華地區的 Apple 辦公室員工，已實行 Home Office，如需出入辦公室也要量度體溫。

上海 Apple Store，大中華區的 Apple Store 照常營業（Google 圖片）

早前多間全球性的科技公司（如 Google、Apple、Facebook）前往白宮開會，商討可以如何幫助渡過疫情，Apple 除了上述的政策外，更承諾捐出 1,500 萬美元予受疫情影響的病人和社區，也會按正常安排向時薪員工支付人工。

資料來源：Apple