【武漢肺炎口罩】2月14日網購台灣兒童口罩！Clublike搶購攻略

【武漢肺炎口罩】新冠病毒COVID-19仍然未有遏止的跡像，人人都繼續四出搶購口罩。最近就連ClubLike（The Club旗下的網店）都預告2月14日會有1000盒來自台灣的兒童N95口罩。今次記者先教大家必做3樣事，提升搶購成功機會。

無論HKTVMALL、Watsons等等網店最近一有口罩賣，不消幾分鐘就畀人搶晒。如果沒有好好準備，隨時連燈尾都睇唔到。今次就輪到ClubLike出招，於2月14日上午11時準備了1000盒來自台灣大品牌的「藍鷹牌 3D 立體型兒童N95口罩」，三款不同顏色（顏色隨機），雖然相比起成人口罩搶購熱度可能沒那麼高，可是仍然不少家長為子女四出張羅。想提高搶購機會，就要留意以下三點，做定準備先可以成功搶購。

ClubLike內已準備了逐口罩的購買頁面，等待2月14日上午11時便可以搶購（ClubLike頁面）

↓↓↓↓以下三點必先做（以購買其他東西作示範，點下圖放大解說）↓↓↓↓

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資料來源：ClubLike按此

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