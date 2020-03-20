Nokia 又出復刻手機 極平價 XpressMusic 5310 帶回音樂體驗？

數碼生活
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近年 Nokia 在發表年度旗艦機的同時，也會有經典作品的「復刻」版本同場登場，繼「蕉仔」8110 以至摺機 2720 Flip 之後，今日就輪到更「年輕」的 Xpress 5310 回歸了 。

在稍早的網上新品發布會中，Nokia 在發表 Nokia 8.3 等機種之餘，就將經典音樂系列 XpressMusic 5310 以新模樣重投市場。

如果論規格，這部新版本的 XpressMusic 5310 可謂不屑一顧，它採用沒有觸控功能的 2.4 吋 QVGA 屏幕以及 T9 實體數字鍵盤，設計基本上與舊式手機沒有太大分別，只不過在機身兩側就加入了 XpressMusic 系列的兩條紅邊，右側的一條有三顆控制媒體播放的實體按鍵。

作為一部音樂播放專用機，XpressMusic 當然有 3.5mm 耳機插槽，另又內置 16MB 容量及可以用 MicroSD 卡擴充，最多支援 32GB 卡；單是 MP3 不夠嗎？XpressMusic 5310 還配置有 FM 收音機呢。

有黑、白兩色選擇，加上紅色膠條撞色效果不錯（圖 Nokia）

不過除了用來聽歌、聽收音機之外，XpressMusic 的實用性就當真不高，首先它內置的並非 KaiOS，換言之就連雞肋版本的 Whatsapp、Facebook 都用不了，另外雖然 Nokia 方面指它可以待機達 30 日，然而它只支援到 2.5G 的連線，在往後日子亦註定要被淘汰。

XpressMusic 將會在今個月起於各地市場發售，售價僅為 39 歐羅，換言之只是不到＄350 港幣，如果只是想要回顧一下皇者年代的 Nokia，這個價錢還是相當抵玩的。

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